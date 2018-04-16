Глава РХБЗ РФ связал заявления о химоружии с успехами сирийских войск

Гаага, 16 апреля. Сообщения о якобы имевших место случаях применения химического оружия в Сирии появляются, как правило, на фоне успехов правительственных войск. Об этом заявил на пресс-конференции начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

«Как показывает практика, информация о применении химического оружия появляется на фоне успехов правительственных войск», – сказал Кириллов.

Он напомнил, что именно в ночь на воскресенье, когда было сообщено о «химической атаке», из Думы вывели большое количество боевиков и членов их семей.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что за постановкой в Думе стоят псевдогуманитарные НПО, сотрудничающие с противниками законного правительства Сирии. К подобным НПО в том числе относится и организация «Белые каски».