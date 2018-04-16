Евросоюз готовит новые санкции против Сирии

Люксембург, 16 апреля. Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза обсуждали возможность введения новых санкций против властей Сирии, сообщил журналистам министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по итогам заседания Совета ЕС.

Отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли ЕС новые меры давления на другие страны, Блок сообщил, что «безусловно» обсуждаются только санкции в отношении Сирии, «другие санкции не обсуждались».

Он также добавил, что «единственный путь вперед — это политические переговоры по урегулированию конфликта в Сирии».

Отметим, главной темой встречи министров иностранных дел 28 стран Евросоюза стали удары США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Совет ЕС в своем итоговом заявлении «выразил понимание» авиаударов, согласившись, что их целью было «предотвращение дальнейшего применения химического оружия».

На прошлой неденел, как сообщал RT, в МИД РФ заявили, что санкции США и Евросоюза мешают восстановлению инфраструктуры в Сирии.

Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна присоединилось к военной операции в Сирии не для того, чтобы угодить властям США, а исходя из своих национальных интересов.

В ночь на субботу США совместно со своими союзниками нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для этих действий стало якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Позднее выяснилось, что атака в сирийской Думе 7 апреля была инсценировкой. Организаторы уже арестованы.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства». По его словам, сообщала «Газета.ру», удары США по территории САР усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.