Меню
Новости Сирии
Евросоюз готовит новые санкции против Сирии
Новости Сирии
Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров
Следующая новость
Загрузка...

    Евросоюз готовит новые санкции против Сирии

    234

    Евросоюз готовит новые санкции против Сирии

    Люксембург, 16 апреля. Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза обсуждали возможность введения новых санкций против властей Сирии, сообщил журналистам министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по итогам заседания Совета ЕС.

    Отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли ЕС новые меры давления на другие страны, Блок сообщил, что «безусловно» обсуждаются только санкции в отношении Сирии, «другие санкции не обсуждались».

    Он также добавил, что «единственный путь вперед — это политические переговоры по урегулированию конфликта в Сирии».

    Отметим, главной темой встречи министров иностранных дел 28 стран Евросоюза стали удары США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Совет ЕС в своем итоговом заявлении «выразил понимание» авиаударов, согласившись, что их целью было «предотвращение дальнейшего применения химического оружия». 

    На прошлой неденел, как сообщал RT, в МИД РФ заявили, что санкции США и Евросоюза мешают восстановлению инфраструктуры в Сирии.

    Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна присоединилось к военной операции в Сирии не для того, чтобы угодить властям США, а исходя из своих национальных интересов.

    В ночь на субботу США совместно со своими союзниками нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для этих действий стало якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Позднее выяснилось, что атака в сирийской Думе 7 апреля была инсценировкой. Организаторы уже арестованы.

    Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства». По его словам, сообщала «Газета.ру», удары США по территории САР усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    22:14   16 Апреля 2018
    34
    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    22:10   16 Апреля 2018
    43
    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    20:32   16 Апреля 2018
    1022
    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    19:06   16 Апреля 2018
    3294