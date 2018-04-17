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Сирия итоги за сутки на 17 апреля 06.00: более 300 боевиков уничтожены в Идлибе, халатность курдов привела к гибели ребенка
Общество
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    Сирия итоги за сутки на 17 апреля 06.00: более 300 боевиков уничтожены в Идлибе, халатность курдов привела к гибели ребенка

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    Более 300 боевиков уничтожены в Идлибе

    Сирия, 17 апреля. В результате халатности курдских отрядов погиб ребенок на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Отряды ССА** готовы добровольно покинуть район Думейра к северо-востоку от Дамаска. «Нусра»*** и «Тахрир Сурия» потеряли около 350 боевиков во время боев в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: провели боевые вылеты в северной части Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили стягивать силы на юг Дамаска; опровергли сообщения об ударах неизвестной авиации в Алеппо; обстреляли позиции «Ан-Нусры» на юго-востоке Идлиба.

    Сирийская свободная армия (ССА): передаст район населенного пункта Думейр на востоке Дамаска силам САР; создала лагерь для боевиков, эвакуированных из города Дума в Дамаске.

    «Исламское государство»1: ударило по опорному пункту САА у города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: отбила у «Нусры» населенные пункты Аджель, Джамият Ас-Садия и Аль-Дабаа западнее Алеппо;  взяла в плен нескольких союзников «Тахрир Аш-Шам» в провинции Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: потеряла деревни Аль-Джин и Бейт Ар-Рай у границы между провинциями Хама и Хомс; отказалась под обстрелом САА на севере Хамы; подверглась ударам ВВС САР в северной части Хомса; лишилась порядка 200 боевиков в боях с «Тахрир Сурией» в Идлибе.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскВ течение дня к южным окраинам Дамаска продолжили стягиваться силы Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских отрядов. К районам Ат-Тадамун, Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад прибыли 105-я и 106-я бригады САА, а также 4-я механизированная дивизия, которая должна возглавить наступление против террористов «Исламского государства». К вечеру отмечались перестрелки в районе «Аль-Ярмука».

    Как передавало информационное агентство Al Masdar News, отряды исламистских организаций, базирующиеся в районе населенного пункта Думейр, согласились заключить мирное соглашение с правительством САР и эвакуироваться в провинцию Алеппо. Вместе с тем представители российского Центра по примирению враждующих сторон вели переговоры с лидерами «Бригады Ахмада Аль-Абдо» и «Джейш Тувар Аль-Шам» из Восточного Каламуна, однако боевики отказались принять условия сирийских властей и оставить занимаемые районы, передавал телеканал Halab Today TV.

    В столице прошли массовые митинги в знак солидарности с действиями законного правительства. Жители вышли на улицы, держа в руках плакаты с изображением президента Башара Асада, и выразили свое недовольство недавней атакой Вашингтона. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (Mulhak).

    Во второй половине дня в город Дума прибыла гумпомощь от РФ, которая была распределена среди мирного населения сотрудниками российской военной позиции, передавали военные источники AMN.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — ХомсВоенный источник в сети Twitter (AJA_Syria) сообщал о том, что в северной части региона был создан лагерь для радикалов, эвакуированных на подконтрольные Сирийской свободной армии (ССА) территории из населенного пункта Дума в Дамаске.  

    Стало известно, что взрыв, прогремевший 15 апреля к юго-востоку от административного центра провинции, произошел во время операции проасадовских ополченцев-шиитов по разминированию территорий, а не в результате авиаударов неопознанной авиации, как утверждали оппозиционные новостные порталы. Об этом сообщал официальный Twitter-канал ливанской военизированной организации «Хезболла».

    Продолжились ожесточенные столкновения между отрядами антиправительственных объединений «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» к западу от Алеппо. Согласно сведениям новостного агентства Masar Press Net, противоборствующие стороны вели бои на подступах к городу Дарат Изза. В результате противостояния деревни Аджель, Джамият Ас-Садия и Аль-Дабаа, а также высоты Телль Ан-Нуаман и Телль Ад-Дабъа и цепь холмов Таль-Нуман перешли под контроль объединенных сил «Тахрир Сурии», передавал на своей странице в Twitter источник (ShahbaPress). Более того, во время столкновений исламистам «Нур Ад-Дин Аз-Зенки» и «Ахрар Аш-Шам» удалось захватить в плен нескольких членов «Исламского движения Восточного Туркестана», выступающего на стороне «Ан-Нусры».

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — ХомсВ северной части Хомса не прекращались вооруженные стычки между правительственными подразделениями и силами террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам». Как передавал Twitter-канал (ivansidorenko1), в минувшие сутки Сирийской арабской армии (САА) при помощи отрядов NDF****** удалось отбить у «Ан-Нусры» населенный пункт Аль-Джин, а также окрестности деревни Бейт-Рей и долину Вади Аль-Ханазир. Воздушную поддержку силам Башара Асада оказывали сирийские военные самолеты. По информации новостного агентства Emaan News Center, подконтрольного вооруженной оппозиции, точечным авиаударам ВВС Сирии подверглись оборонительные сооружения исламистов в окрестностях населенных пунктов Дейр-Фуль и Из Ад-Дин. Как передавало агентство новостей Homs Netowrk, исламисты, в свою очередь, ударили по позициям САА вблизи города Аль-Ашрафия.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-ЗорНа восточном берегу реки Евфрат в районах, занимаемых курдскими формированиями, вновь отмечались вылазки боевиков подпольных групп «Исламского государства». Согласно информации оппозиционного Twitter-канала (MrKyruer), под ударом ИГИЛовцев оказался опорный пункт проасадовских ополченческих отрядов недалеко от пограничного города Абу Кемаль.

    Кроме того, в населенном пункте Аль-Кашкия, контролируемом проамериканскими отрядами «Демократической армии», произошел взрыв СВУ, установленного террористами ИГ1 еще во время бегства из данного района. Информагентство Al Masdar News сообщало, что при взрыве погиб ребенок.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — ИдлибНа юге региона продолжилось вооруженное противостояние в рядах вооруженной оппозиции. Как передавал информационный портал Al Masdar News, боевики незаконных формирований «Джебхат Тахрир Сурия» и «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 не прекращали бои в течение всего дня. За последние двое суток более десяти деревень, а также ключевой город Хан Шейхун перешли под контроль «Ан-Нусры», которая нарушила недолгое перемирие между противниками. В ходе боев обе стороны понесли серьезные потери в живой силе. Так, по сведениям Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), «Нусра» лишилась 196 террористов, тогда как «Тахрир Сурия» потеряла 148 боевиков.

    Жители города Маарет Ан-Нуман вышли на улицы, потребовав у исламистов прекратить вооруженные столкновения, поскольку они угрожают безопасности гражданских лиц, передавал интернет-портал Masar Press Net.

    Между тем части Сирийской арабской армии (САА) возобновили обстрелы позиций «Тахрир Аш-Шам» на юго-востоке провинции. Оппозиционный телеканал Halab Today TV сообщал о том, что артиллерийские дивизионы армии САР ударили по зонам дислокации радикалов на окраине населенных пунктов Аль-Барса и Таль Карсян. Сведений о нанесенном «Ан-Нусре» уроне все еще не поступало.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — ХамаПосле столкновений между правительственной армией и отрядами «Джебхат Ан-Нусры»1 на севере Хомса бои также перекинулись и на юг соседней Хамы. Согласно данным военного источника в сети Twitter (C_Military1), правительственной армии удалось занять высоту Джебель Аль-Кунн, расположенную на окраине Растанского котла. Об этом сообщал в сети Twitter военный источник (C_Military1). Кроме того, отмечались перестрелки между исламистами «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА) на севере региона недалеко от населенного пункта Кафр Зета. К вечеру несколько боевых вылетов на севере региона провели российские ВКС.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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