Франция заявила, что подтвердила свой статус военной державы, напав на Сирию

Париж, 16 апреля. Франция подтвердила свой статус военной державы, осуществив атаку на военные объекты Сирии вместе с Великобританией и США. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в парламенте Франции.

«Я хочу поблагодарить женщин и мужчин нашей армии, которые провели эту операцию с хладнокровием и исключительным профессионализмом. Своей силой и своими ударами Франция подтвердила свой статус политической и военной державы», — добавил премьер.

Отметим, что в ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по трем объектам правительственной армии Сирии. При этом, как рассказал источник Федерального агентства новостей, французские военные вовсе не участвовали в ракетных ударах, лишь формально присоединившись к действиям коалиции. При этом во время обсуждения ракетной атаки и других вопросов, касающихся Сирии, Париж, как и Лондон не продемонстрировали политическую самостоятельность, а просто повторили позицию США.

71 из 105 ракет, выпущенных западными странами по Сирии, были перехвачены средствами сирийских ПВО. Россия осудила США и их союзников, назвав их действия актом военной агрессии.