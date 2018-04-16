Мы не следовали приказам Америки: Мэй объяснила, зачем Британия нанесла удары по Сирии

Лондон, 16 апреля. Великобритания присоединилось к военной операции в Сирии не для того, чтобы угодить властям США, а исходя из своих национальных интересов, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

«Мы не следовали приказам Америки, а исходили из своих национальных интересов… Мы посчитали, что это будет правильным, и присоединились вовсе не по требованию президента (США Дональда) Трампа», — заявила Мэй, выступая со специальным заявлением в парламенте.

По словам премьера Великобритании, палату общин не привлекали к обсуждению военной акции против Сирии, так как планировались точечные удары, а не широкомасштабная операция.

Отметим, что представители оппозиции отказались поддержать Мэй, потребовав от нее представить полное юридическое обоснование ракетного удара.

Напомним, что в ночь на субботу США совместно со своими союзниками, включая Францию, нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для этих действий стало якобы применение химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Позднее выяснилось, что атака в сирийской Думе была инсценировкой. Организаторы уже арестованы.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом». По словам главы государства, удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.