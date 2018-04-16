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РФ и Сирия заранее предупреждали ООН о грубой провокации в Думе — Шульгин
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    РФ и Сирия заранее предупреждали ООН о грубой провокации в Думе — Шульгин

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    РФ и Сирия заранее предупреждали ООН о грубой провокации в Думе — Шульгин

    Гаага, 16 апреля. Инцидент в сирийской Думе является грубой провокацией, о которой заранее предупреждали Совбез ООН и Москва, и Дамаск. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

    «Мы охарактеризовали произошедшее в Думе, это пригород Дамаска, как грубую провокацию, о которой и мы, и сирийцы неоднократно предупреждали как Совет безопасности ООН, так и руководство ОЗХО», — отметил он.

    По словам дипломата, Россия расценивает удар в Сирии как акт агрессии против суверенного государства, что препятствует мирному урегулированию вооруженного конфликта в арабской республике.

    Отметим, что постпред США в ОЗХО, в свою очередь, назвал атаку на Сирию «актом возмездия» за «химическую атаку»  в городе Дума, которая так и не была никем доказана.

    РФ и Сирия заранее предупреждали ООН о грубой провокации в Думе — Шульгин

    Автор: Антон Соколов
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