Лидер британской оппозиции заявил о применении боевиками химоружия в Сирии

Лондон, 16 апреля. Химическое оружие в Сирии применялось группировками вооруженной оппозиции, заявил лидер парламентской Великобритании оппозиции лейборист Джереми Корбин.

Выступая в британском парламенте, Корбин заявил, что химическое орудие в Сирии применялось боевиками и другими оппозиционными группировками.

Также он указал, что считает юридически сомнительным решение об участии Великобритании в нанесении ракетных ударов по Сирии. Корбин отметил, что надеется на то, что экспертам ОЗХО будет обеспечен беспрепятственный доступ в сирийский город Дума, где, якобы, имело место применение химического оружия.

Напомним, что в ночь на субботу США совместно со своими союзниками нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для этих действий стало якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Как выяснилось, атака в сирийской Думе 7 апреля была инсценировкой. Организаторы уже арестованы.