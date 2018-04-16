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Лидер британской оппозиции заявил о применении боевиками химоружия в Сирии
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    Лидер британской оппозиции заявил о применении боевиками химоружия в Сирии

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    Лидер британской оппозиции заявил о применении боевиками химоружия в Сирии

    Лондон, 16 апреля. Химическое оружие в Сирии применялось группировками вооруженной оппозиции, заявил лидер парламентской Великобритании оппозиции лейборист Джереми Корбин.

    Выступая в британском парламенте, Корбин заявил, что химическое орудие в Сирии применялось боевиками и другими оппозиционными группировками.

    Также он указал, что считает юридически сомнительным решение об участии Великобритании в нанесении ракетных ударов по Сирии. Корбин отметил, что надеется на то, что экспертам ОЗХО будет обеспечен беспрепятственный доступ в сирийский город Дума, где, якобы, имело место применение химического оружия.

    Напомним, что в ночь на субботу США совместно со своими союзниками нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для этих действий стало якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Как выяснилось, атака в сирийской Думе 7 апреля была инсценировкой. Организаторы уже арестованы.

    Автор: Антон Зарубин
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