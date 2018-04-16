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Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon из-за Telegram
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    Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon из-за Telegram

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    Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon из-за Telegram

    Москва, 16 апреля. Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

    Жаров объяснил в интервью RT, что третий пункт решения суда предписывает службе и иным юрлицам не создавать условия для технического доступа к Telegram. 

    В понедельник Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в список ресурсов, заблокированных на территории России. Служба также направила запросы в App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram из онлайн магазинов.

    Комментируя блокировку Telegram в понедельник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Роскомнадзор действует, исходя из решения суда.

    Автор: Олеся Волкова
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