Госдума просит правительство поддержать фильм Хабенского

Москва, 16 апреля. Совет Думы поддержал предложение председателя Государственной думы России Вячеслава Володина обратиться в правительство РФ с просьбой оказать финансовую поддержку кампании по организации просмотра российского фильма «Собибор», режиссером которого является Константин Хабенский.

Депутаты рассчитывают на то, что правительство пойдет навстречу создателям киноленты. Комитет Госдумы по международным делам уже организовал несколько мероприятий по продвижению киноленты на площадках постпредства России при ООН в Вене и Женеве.

Председатель Госудмы Вячеслав Володин подчеркнул, что «фильм очень тяжелый, но смотреть его надо», сообщают «Дни.ру».