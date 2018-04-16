Новый терминал аэропорта в Крыму открылся рейсами на Марс и Корусант

Новый терминал крымского аэропорта в Симферополе в понедельник, 16 апреля, принял и отправил первые российские самолеты. К вечеру своего первого рабочего дня аэровокзал обслужил уже 40 рейсов и около семи тысяч пассажиров. В честь открытия в Крыму обыграли футуристический облик нового терминала и устроили гостям «космический день»: на электронных табло кроме российских городов значились Венера, Марс и фантастическая планета Корусант; на рейсах работали стюардессы-гиноиды и роботы R2, D2, по залу аэропорта разгуливали в ожидании посадки Дарт Вейдер и Трансформеры, а через огромную электронную панель приветы землянам передавали жители других планет. Корреспондент Федерального агентства новостей стал одним из последних пассажиров старого терминала и одним из первых посетителей нового уникального здания аэропорта, появление которого строители называют точкой прорыва технологий в Крыму.

Здание старого крымского аэропорта морально устарело почти сразу после воссоединения Крыма с Россией: при Украине оно пропускало 1,2 млн пассажиров в год, в 2014 году уже 2,8 млн человек, а с 2015 года — пять миллионов, которым скоро стало тесно и неудобно. В апреле 2016 года на II Международном экономическом форуме в Ялте подписали инвестиционное соглашение о строительстве здания нового аэровокзального комплекса на 32 млрд рублей, из которых 49% обязалась вложить Республика Крым. Сроки указали беспрецедентные для такого объекта: два года на строительство современного комплекса по уникальному дизайну и с новейшими технологиями, в условиях санкций и сложной логистики. Прошло 22 месяца, на этой неделе в Крыму откроется IV Международный экономический форум, и его участники приземлятся уже в новом аэропорте.

«Мы выбрали хорошего подрядчика «Аконс ПРО», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе аэропорта. — В таком тандеме нам удалось уложиться в сроки. У строителей в плане работ было около десяти тысяч пунктов, и сроки по каждому надо было строго соблюдать. При этом мы были ограничены в логистике: доставка всех металлоконструкций из Белгорода шла через Керченскую переправу, где мы зависели от погодных условий. У нас была суровая зима в прошлом году, и нам удалось работать без остановки только потому, что бетонный узел — мини-завод — сделали прямо у терминала: подогревали бетон и вели работы даже при минусовых температурах. У нас оказался достойный подрядчик: он взял и смог, доказал всему миру, что такое возможно».

Дизайн нового терминала для Крыма придумали корейские архитекторы из компании Samoo Architects &Engineers. Они посмотрели на крымские пейзажи, на Черное море и пляжи на побережье и создали «Крымскую волну» — здание, одновременно похожее на аэропорт будущего для космолетов и на морскую волну. Эффект волны задают 136 колонн до 35 метров в высоту, каждая со своим уникальным радиусом кривизны. Задумку корейских архитекторов воплощали российские инженеры, и со сложным проектом они справились даже раньше срока.

Все 5,7 тысяч тонн металлоконструкций, 130 витражей превратились в просторные залы аэропорта, полные крымского солнца. Зоны парковки для туристических автобусов и стойки регистрации напоминают пляжные навесы — можно сразу настраиваться на отдых или смаковать его последние часы. Здание расположено так, что пассажиры видят через стены терминала и рассветы, и закаты, а в зале вылета есть первая в российских аэровокзалах открытая терраса — посмотреть на нее приехали даже жители Симферополя. Правда, чтобы ее увидеть, нужно иметь билет на самолет, но даже в зале регистрации на первом этаже есть, чем полюбоваться. Например, зеленой стеной из растений высотой с пятиэтажный дом — 110 на 15 метров. На первых пяти метрах от земли растут живые папоротники, маранты, филодендроны, которые за два месяца, благодаря отечественной системе капельного полива, разрастутся так, что скроют от глаз горшки с почвой. Тех, кто только прилетает в Крым, встречает другое чудо ландшафтного дизайна — карта полуострова из мха.

«С камерой наблюдения в районе Керчи», — шутят в пресс-службе.

К слову, камер наблюдения в терминале около пятисот, да и вся техническая начинка аэропорта — нечто новое для объектов Крыма. Так, за освещением, влажностью, температурой воздуха и даже содержанием углекислого газа следит автоматизированная система управления зданием. Она же способна в автономном режиме следить за пожарной безопасностью и при необходимости запустить противопожарные системы.

Из видимых глазам пассажиров технических удобств в новом терминале есть 28 лифтов, 16 эскалаторов, восемь телетрапов — все оборудовано для перемещения маломобильных пассажиров.

Также радуют бесплатный WI-FI и большое количество розеток в залах ожидания. Новый терминал, безусловно, высокотехнологичный и уникальный по дизайну внутри и снаружи, а его удобство в использовании будут оценивать пассажиры.

Новый терминал площадью 78 тысяч кв. метров может принимать 6,5 млн пассажиров в год, но на будущее у него есть возможности расширения до десяти миллионов пассажиров. Старый терминал с 16 апреля больше не работает, все рейсы обслуживает новый терминал крымского аэропорта Симферополя. Между двумя терминалами ходит шаттл (от старого здания аэропорта можно уехать в другие города Крыма), а от нового здания — автобусы в город.

В мае этого года Крым запустит в эксплуатацию еще один важный объект транспортной инфраструктуры — Крымский мост, который соединит полуостров с материковой частью России.