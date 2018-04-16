«Ничего не делается без России»: во Франции рассказали о роли РФ в разгроме ИГ в Сирии

Париж, 16 апреля. Россия помогла приблизить окончательный разгром боевиков «Исламского государства»1 в Сирии. Об этом в понедельник заявил депутат парламента Франции от партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб.

«Мы признаем, что она позволила приблизить разгром ИГ1. Что было бы в Сирии без вмешательства РФ?» — отметил он, выступая на посвященном сирийской тематике заседании в нижней палате парламента.

Жакоб подчеркнул, что западные страны должны принять новую политическую реальность — Россия уже имеет военные базы и стратегические интересы в Сирии, которые, несомненно, будет защищать.

По его словам, «все в мире знают, что с 2015 года ничего не делается и не будет делаться без России». В сложившихся условиях депутат считает неразумным пытаться найти политическое решение по разрешению сирийского кризиса без участия России.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. В субботу США, Франция и Великобритания атаковали военные объекты Сирии под предлогом наказания за «химическую атаку» в Думе, факт которой так и не был доказан.

1 Организация запрещена на территории РФ.