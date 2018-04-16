СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

Гаага, 16 апреля. Страны Запада намерены сорвать голосование в Исполнительном совете ОЗХО по российскому предложению, касающемуся расследования инцидента в сирийском городе Дума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

«Используя различные процедурные предлоги, западные страны пытаются сорвать проведение голосования по проекту решения, совместно разработанному Россией и Ираном», – приводит ТАСС слова источника.

Ранее российская делегация выступила на специальном заседании Исполнительного совета ОЗХО с предложением принять краткое решение в поддержку работы инспекторов организации в Сирии. По словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, работа инспекторов организации в Думе становится еще более важной в свете недавней атаки США, Великобритании и Франции.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что за постановкой в Думе стоят псевдогуманитарные НПО, сотрудничающие с противниками законного правительства Сирии. К подобным НПО в том числе относится и организация «Белые каски», сообщившая о якобы имевшей место «химической атаке».