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Сотни тысяч сирийцев остались без воды из-за атаки террористов в провинции Хама
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    Сотни тысяч сирийцев остались без воды из-за атаки террористов в провинции Хама

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    Сотни тысяч сирийцев остались без воды из-за атаки террористов в провинции Хама

    Дамаск, 16 апреля. Около 200 тыс. жителей сирийской провинции Хама остались без воды из-за атаки террористов на  водонапорную станцию Эль-Кантара, которая снабжала весь регион.

    «Террористические организации напали на водонапорную станцию Эль-Кантара и перекрыли воду 200 тысячам жителей на востоке провинции Хама», — рассказали агентству SANA в управлении  сообщило управление по снабжению питьевой водой в городе Хама.

    Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ДАИШ) воспользовались ракетными ударами США, Великобритании и Франции по Сирии и усилили свою активность в провинции Дейр-эз- Зор.  

    Террористы обстреляли из минометов опорные пункты сирийской армии возле города Абу Кемаль, расположенного недалеко от сирийско-иракской границы, а также совершили атаку в районе населенного пункта Меядин.

    Напомним, что Россия осудила действия США и их союзников, которые напали на Сирию без решения ООН, назвав их актом военной агрессии на суверенное государство, которое к тому же является членом Совбеза Организации Объединенных Наций.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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