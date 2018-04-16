Сотни тысяч сирийцев остались без воды из-за атаки террористов в провинции Хама

Дамаск, 16 апреля. Около 200 тыс. жителей сирийской провинции Хама остались без воды из-за атаки террористов на водонапорную станцию Эль-Кантара, которая снабжала весь регион.

«Террористические организации напали на водонапорную станцию Эль-Кантара и перекрыли воду 200 тысячам жителей на востоке провинции Хама», — рассказали агентству SANA в управлении сообщило управление по снабжению питьевой водой в городе Хама.

Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ДАИШ) воспользовались ракетными ударами США, Великобритании и Франции по Сирии и усилили свою активность в провинции Дейр-эз- Зор.

Террористы обстреляли из минометов опорные пункты сирийской армии возле города Абу Кемаль, расположенного недалеко от сирийско-иракской границы, а также совершили атаку в районе населенного пункта Меядин.

Напомним, что Россия осудила действия США и их союзников, которые напали на Сирию без решения ООН, назвав их актом военной агрессии на суверенное государство, которое к тому же является членом Совбеза Организации Объединенных Наций.

1 Организация запрещена на территории РФ.