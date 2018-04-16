Общество российско-сирийской дружбы провело флешмоб в поддержку народа Сирии

Санкт-Петербург, 16 апреля. Члены общества российско-сирийской дружбы провели в Санкт-Петербурге флешмоб в поддержу сирийского народа.

На улице Блохина в Санкт-Петербурге собрались около 15 человек, держащие флаги России и Сирии. Они также проскандировали лозунги в поддержку Сирии: «… за мир и добро!»

После присутствующие собрались в холле и стали обсуждать ситуацию в Сирийской Арабской Республике, сообщает корреспондент ФАН. Естественно много критики досталось в адрес главного агрессора – США и в очередной раз слова благодарности в адрес России.

В ночь на 14 апреля США и их союзники провели ракетный удар по территории Сирии. Предлогом для атаки стала якобы имевшая место «химическая атака» в городе Дума. Западная коалиция выпустила 103 ракеты, 71 из которых была успешно перехвачена ПВО Сирии.