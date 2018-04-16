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Трамп заявил о 100-процентном попадании в цель всех ракет в Сирии
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    Трамп заявил о 100-процентном попадании в цель всех ракет в Сирии

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    Трамп: Все выпущенные по Сирии ракеты попали в цель и не были сбиты

    Вашингтон, 16 апреля. Президент США Дональд Трамп, оправдываясь за нанесенный под надуманным предлогом удар по Сирии, заявил, что все выпущенные по объектам на территории Сирии ракеты достигли своих целей. Об этом он заявил на своем выступлении во Флориде.

    Американский лидер утверждает, что ни одна выпущенная по Сирии ракета не была сбита.

    «Мы запустили более ста ракет, и они (сирийские ПВО - прим. ФАН) не сбили ни одну», — заявил Дональд Трамп.

    По словам американского президента, каждая выпущенная ракета достигла своей цели, несмотря на сообщения САР. Однако известно, что сирийские ПВО советского и российского производства смогли перехватить 71 крылатую ракету «Томагавк». Такие данные приводит Генеральный штаб ВС РФ.

    Напомним, коалиция, возглавляемая США, нанесла в ночь на 14 апреля ракетные удары по сирийским объектам. Поводом для этого послужило сообщение о якобы применении сирийскими военными химического оружия в Думе. Российские военные эксперты посетили город и сообщили, что никаких фактов, подтверждающих использование химоржия в Думе, не обнаружили. Такое же заявление сделали и местные жители.

    Автор: Алексей Громов
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