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Сирия: ВОЗ проведет медицинскую проверку в Думе
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    Сирия: ВОЗ проведет медицинскую проверку в Думе

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    Сирия: ВОЗ проведет медицинскую проверку в Думе

    Женева, 16 апреля. Всемирная организация здравоохранения направила специалистов в Сирию, чтобы провести медицинскую проверку в городе Дума, где якобы произошла химическая атака. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов по итогам встречи с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

    «Насколько нам известно, сегодня туда отправляются представители ВОЗ, которые в рамках мандата также будут предпринимать действия по определению объективной обстановки с точки зрения медико-санитарных условий в районе», — отметил он.

    Гатилов напомнил, что первоначально ВОЗ объявила о 500 пострадавших от «химатаки» в Думе, хотя представители организации не посещали прежде сирийский город. Россия в ответ призвала ВОЗ делать заявления, основывающие на фактах, а не на догадках.

    Гендиректор всемирной организации тогда сказал, что не учел «острого политического контекста». Он обещал направить в Сирию специалистов для медицинской проверки и скорректировать свое заявление после их доклада.

    Напомним, что сообщение «Белых касок» о  «химоружии», которое якобы было применено в Сирии, стало поводом для ракетной атаки США, Великобритании и Франции на объекты правительственной армии арабской республики. При этом ни США, ни «каски» так и не предоставили ни одного доказательства «химатаки».

    Сирия: ВОЗ проведет медицинскую проверку в Думе

    Автор: Антон Соколов
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