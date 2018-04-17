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На строительство нового центра современного искусства в Москве требуется 16 млрд рублей
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    На строительство нового центра современного искусства в Москве требуется 16 млрд рублей

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    На строительство нового центра современного искусства требуется 15 млрд

    Москва, 16 апреля. На строительство нового центра современного искусства необходимо 15 миллиардов рублей. В новом 17-этажном музейном комплексе Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), структурном подразделении РОСИЗО, должны были разместиться залы для постоянных и временных экспозиций, театрально-концертная площадка, кинозалы, мастерские, книжный магазин и кафе.

    Министр культуры Владимир Мединский обещал, что новое пространство станет «одной из интереснейших точек притяжения» в Москве. Ожидалось, что ежедневно комплекс будут посещать около пяти тысяч человек.

    Для строительства выделили площадь в 46,5 тысячи квадратных метров за зданием ТЦ «Авиапарк».

    В ноябре 2014 года состоялась закладка камня нового выставочного комплекса. В церемонии участвовал Сергей Собянин, который отметил важность открытия центра. Мэр Москвы заявил, что создание музея современного искусства — большое событие для культуры столицы и всей страны.

    «Это не просто музей, это и выставочные залы, это и театрально-концертные залы, это мастерские для молодых начинающих художников, для детей и для профессионалов. Это будет культурный центр очень хорошего и очень высокого уровня», — рассказывал мэр о будущем комплексе.

    Бывший директор ГЦСИ Михаил Миндлин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что для реализации такого масштабного проекта было решено провести международный конкурс.

    «Был создан попечительский совет, который возглавили мэр Москвы и министр культуры России. Позже, правда, Мединский вышел из состава, так как посчитал, что это не совсем правильно, если министр лоббирует отдельные учреждения, — объяснил Миндлин. — Но тем не менее, люди, возглавляющие крупные финансовые и коммерческие структуры, выделили деньги на проведение конкурса».

    Выиграл проект ирландского архитектурного бюро Heneghan Peng Architects. Главгосэкспертиза одобрила их план музейно-выставочного комплекса со сметой 16 млрд рублей.

    На строительство нового центра современного искусства требуется 15 млрд

    Средства на строительство были выделены из федерального бюджета. По словам Миндлина, было оплачено подсоединение коммунальных систем — электричество, водоснабжение, канализация. Согласно данным с сайта госзакупок, всего потрачено 273 млн рублей.

    В 2016 году Миндлин был снят с поста директора ГЦСИ, после чего Мединский объявил об объединении Центра с РОСИЗО, который возглавляет Сергей Перов.

    «Почему строительство не началось — вопрос не ко мне, а к РОСИЗО. Необходимой суммы денег не было выделено, но вполне можно было создавать проект в несколько этапов», — считает Миндлин.

    В Минкультуры причиной заморозки строительства также назвали нехватку денежных средств.

    «Строительство объекта в настоящее время не начато, поскольку вопрос с выделением финансирования окончательно не решен», — ответили  ФАН в ведомстве.

    Директор РОСИЗО отказался отвечать на вопрос о строительстве.
     

    Автор: Юлия Майорова
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