На строительство нового центра современного искусства в Москве требуется 16 млрд рублей

Москва, 16 апреля. На строительство нового центра современного искусства необходимо 15 миллиардов рублей. В новом 17-этажном музейном комплексе Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), структурном подразделении РОСИЗО, должны были разместиться залы для постоянных и временных экспозиций, театрально-концертная площадка, кинозалы, мастерские, книжный магазин и кафе.

Министр культуры Владимир Мединский обещал, что новое пространство станет «одной из интереснейших точек притяжения» в Москве. Ожидалось, что ежедневно комплекс будут посещать около пяти тысяч человек.

Для строительства выделили площадь в 46,5 тысячи квадратных метров за зданием ТЦ «Авиапарк».

В ноябре 2014 года состоялась закладка камня нового выставочного комплекса. В церемонии участвовал Сергей Собянин, который отметил важность открытия центра. Мэр Москвы заявил, что создание музея современного искусства — большое событие для культуры столицы и всей страны.

«Это не просто музей, это и выставочные залы, это и театрально-концертные залы, это мастерские для молодых начинающих художников, для детей и для профессионалов. Это будет культурный центр очень хорошего и очень высокого уровня», — рассказывал мэр о будущем комплексе.

Бывший директор ГЦСИ Михаил Миндлин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что для реализации такого масштабного проекта было решено провести международный конкурс.

«Был создан попечительский совет, который возглавили мэр Москвы и министр культуры России. Позже, правда, Мединский вышел из состава, так как посчитал, что это не совсем правильно, если министр лоббирует отдельные учреждения, — объяснил Миндлин. — Но тем не менее, люди, возглавляющие крупные финансовые и коммерческие структуры, выделили деньги на проведение конкурса».

Выиграл проект ирландского архитектурного бюро Heneghan Peng Architects. Главгосэкспертиза одобрила их план музейно-выставочного комплекса со сметой 16 млрд рублей.

Средства на строительство были выделены из федерального бюджета. По словам Миндлина, было оплачено подсоединение коммунальных систем — электричество, водоснабжение, канализация. Согласно данным с сайта госзакупок, всего потрачено 273 млн рублей.

В 2016 году Миндлин был снят с поста директора ГЦСИ, после чего Мединский объявил об объединении Центра с РОСИЗО, который возглавляет Сергей Перов.

«Почему строительство не началось — вопрос не ко мне, а к РОСИЗО. Необходимой суммы денег не было выделено, но вполне можно было создавать проект в несколько этапов», — считает Миндлин.

В Минкультуры причиной заморозки строительства также назвали нехватку денежных средств.

«Строительство объекта в настоящее время не начато, поскольку вопрос с выделением финансирования окончательно не решен», — ответили ФАН в ведомстве.

Директор РОСИЗО отказался отвечать на вопрос о строительстве.

