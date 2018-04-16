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Сирия новости 16 апреля 22.30: при взрыве в Ракке погиб мирный житель, в Гуте обнаружен завод по производству мин
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    Сирия новости 16 апреля 22.30: при взрыве в Ракке погиб мирный житель, в Гуте обнаружен завод по производству мин

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    При взрыве в Ракке погиб мирный житель

    Сирия, 16 апреля. Один из мирных жителей погиб в результате взрыва в городе Ракка. В населенном пункте Дума в Восточной Гуте был обнаружен завод по производству мин. ИГИЛовцы бросили гранаты в жилой дом в провинции Аль-Анбар в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: возобновили боевые вылеты в северной части провинции Хама.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали обстреливать позиции боевиков в районе лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска; обнаружили завод по производству мин в Думе в Восточной Гуте.

    Сирийская свободная армия** (ССА): обнаружила подземный военный штаб курдов в городе Африн на северо-западе Алеппо.

    «Исламское государство»1: организовало нападение на мирных жителей в городе Ар-Рамади в иракской провинции Аль-Анбар.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА недалеко от города Хан-Шейхун в южной части Идлиба; противостоит САА в районе границы между Хамой и Хомсом.

    ВС Турции: направили военный конвой к городу Саракиб в провинции Идлиб.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскСогласно данным новостного портала Masar Press Net, подконтрольного вооруженной оппозиции, артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) начали обстреливать укрепрайоны террористов «Исламского государства» и боевиков вооруженной оппозиции недалеко от лагеря для беженцев «Аль-Ярмук». Как сообщалось ранее, силы САР готовятся начать полномасштабное наступление в данном районе в ближайшее время.

    Тем временем в городе Дума в Восточной Гуте была обнаружена фабрика по производству снарядов для минометов, принадлежавшая радикалами антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам»*****. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (C_Military1). Напомним, все боевики «Армии Ислама» покинули Дамаск и были эвакуированы на север Алеппо. В настоящий момент подразделения армии САР проводят полную зачистку освобожденных территорий от следов военного присутствия исламистов.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — АлеппоОтряды Сирийской свободной армии (ССА) при поддержке вооруженных сил Турции проводят обыски на территории кантона Африн, освобожденного от оккупации радикальных курдских формирований — Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК). Как передает Twitter-канал (turkySyr1), в административном центре кантона была обнаружена подземная штаб-квартира курдов. Напомним, город перешел под контроль протурецких боевиков во второй половине марта.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — ИдлибПодконтрольное вооруженной оппозиции агентство новостей Emaan News Center сообщает о том, что турецкий военный конвой направился из района населенного пункта Телль Тукан в сторону города Саракиб. Местные активисты полагают, что военнослужащие Турции намереваются укрепить свои пункты наблюдения, созданные в Идлибе для мониторинга за соблюдением перемирия в провинции. Напомним, Анкара наряду с Москвой и Тегераном является страной-гарантом астанинского процесса по Сирии.

    В южной части провинции вновь отмечаются вооруженные стычки между правительственными силами и радикалами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Тот же интернет-портал передает, что под огнем Сирийской арабской армии (САА) оказались военные объекты исламистов недалеко от города Хан-Шейхун. Как сообщалось ранее, радикалы «Нусры»*** отбили населенный пункт у отрядов формирования «Джебхат Тахрир Сурия» накануне. Напомним, несмотря на зону деэскалации, действующую в регионе, на «Джебхат Ан-Нусру»1 режим тишины не распространяется.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — РаккаИнформационный портал Al Manar News сообщает об очередном взрыве в городе Ракка. По предварительным данным, по меньшей мере один из местных жителей скончался в результате полученных при детонации мины травм. Более точные сведения о количестве пострадавших пока уточняются. Предполагается, что бомба была заложена радикалами «Исламского государства» еще во время оккупации столицы провинции. Однако некоторые источники в социальных сетях утверждают, что взрыв был вызван авиаударом ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Напомним, Ракка перешла под контроль курдских подразделений еще 17 октября прошлого года, однако Демократические силы Сирии**** (SDF) до сих пор не завершили работы по разминированию данных территорий.

    Между тем в Ракке прошли акции протестов против США. Как передают военные источники в сети Twitter (hosienmortadapressnew) и (sayed_ridha), группа молодых людей с флагами Сирийской Арабской Республики (САР) вышла на улицы города, требуя выхода «американских оккупантов» из Сирии.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — ХамаНовостное агентство Masar Press Net сообщает о том, что российские военные самолеты возобновили боевые вылеты в северной части провинции Хама. Точечным авиаударам авиации РФ подверглись военные объекты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, в районе населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина. Тем временем правительственные подразделения продолжают вести бои с исламистами в приграничных районах между Хамой и Хомсом.

    Ирак

    Карта военных действий — ИракОчередное нападение членов «спящих ячеек» «Исламского государства» произошло в административном центре провинции Аль-Анбар. Согласно информации новостного агентства Iraqi News, двадцать мирных жителей получили ранения в результате нападения неизвестных боевиков в городе Ар-Рамади. Исламисты, предположительно принадлежавшие к числу террористов ИГИЛ1, бросили гранаты в один из жилых домов. Поиски нападавших уже ведутся.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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