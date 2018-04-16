Сирия, 16 апреля. Один из мирных жителей погиб в результате взрыва в городе Ракка. В населенном пункте Дума в Восточной Гуте был обнаружен завод по производству мин. ИГИЛовцы бросили гранаты в жилой дом в провинции Аль-Анбар в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали обстреливать позиции боевиков в районе лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска; обнаружили завод по производству мин в Думе в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия** (ССА): обнаружила подземный военный штаб курдов в городе Африн на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало нападение на мирных жителей в городе Ар-Рамади в иракской провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА недалеко от города Хан-Шейхун в южной части Идлиба; противостоит САА в районе границы между Хамой и Хомсом.

ВС Турции: направили военный конвой к городу Саракиб в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Согласно данным новостного портала Masar Press Net, подконтрольного вооруженной оппозиции, артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) начали обстреливать укрепрайоны террористов «Исламского государства» и боевиков вооруженной оппозиции недалеко от лагеря для беженцев «Аль-Ярмук». Как сообщалось ранее, силы САР готовятся начать полномасштабное наступление в данном районе в ближайшее время.

Тем временем в городе Дума в Восточной Гуте была обнаружена фабрика по производству снарядов для минометов, принадлежавшая радикалами антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам»*****. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (C_Military1). Напомним, все боевики «Армии Ислама» покинули Дамаск и были эвакуированы на север Алеппо. В настоящий момент подразделения армии САР проводят полную зачистку освобожденных территорий от следов военного присутствия исламистов.

Провинция Алеппо

Отряды Сирийской свободной армии (ССА) при поддержке вооруженных сил Турции проводят обыски на территории кантона Африн, освобожденного от оккупации радикальных курдских формирований — Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК). Как передает Twitter-канал (turkySyr1), в административном центре кантона была обнаружена подземная штаб-квартира курдов. Напомним, город перешел под контроль протурецких боевиков во второй половине марта.

Провинция Идлиб

Подконтрольное вооруженной оппозиции агентство новостей Emaan News Center сообщает о том, что турецкий военный конвой направился из района населенного пункта Телль Тукан в сторону города Саракиб. Местные активисты полагают, что военнослужащие Турции намереваются укрепить свои пункты наблюдения, созданные в Идлибе для мониторинга за соблюдением перемирия в провинции. Напомним, Анкара наряду с Москвой и Тегераном является страной-гарантом астанинского процесса по Сирии.

В южной части провинции вновь отмечаются вооруженные стычки между правительственными силами и радикалами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Тот же интернет-портал передает, что под огнем Сирийской арабской армии (САА) оказались военные объекты исламистов недалеко от города Хан-Шейхун. Как сообщалось ранее, радикалы «Нусры»*** отбили населенный пункт у отрядов формирования «Джебхат Тахрир Сурия» накануне. Напомним, несмотря на зону деэскалации, действующую в регионе, на «Джебхат Ан-Нусру»1 режим тишины не распространяется.

Провинция Ракка

Информационный портал Al Manar News сообщает об очередном взрыве в городе Ракка. По предварительным данным, по меньшей мере один из местных жителей скончался в результате полученных при детонации мины травм. Более точные сведения о количестве пострадавших пока уточняются. Предполагается, что бомба была заложена радикалами «Исламского государства» еще во время оккупации столицы провинции. Однако некоторые источники в социальных сетях утверждают, что взрыв был вызван авиаударом ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Напомним, Ракка перешла под контроль курдских подразделений еще 17 октября прошлого года, однако Демократические силы Сирии**** (SDF) до сих пор не завершили работы по разминированию данных территорий.

Между тем в Ракке прошли акции протестов против США. Как передают военные источники в сети Twitter (hosienmortadapressnew) и (sayed_ridha), группа молодых людей с флагами Сирийской Арабской Республики (САР) вышла на улицы города, требуя выхода «американских оккупантов» из Сирии.

Провинция Хама

Новостное агентство Masar Press Net сообщает о том, что российские военные самолеты возобновили боевые вылеты в северной части провинции Хама. Точечным авиаударам авиации РФ подверглись военные объекты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, в районе населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина. Тем временем правительственные подразделения продолжают вести бои с исламистами в приграничных районах между Хамой и Хомсом.

Ирак

Очередное нападение членов «спящих ячеек» «Исламского государства» произошло в административном центре провинции Аль-Анбар. Согласно информации новостного агентства Iraqi News, двадцать мирных жителей получили ранения в результате нападения неизвестных боевиков в городе Ар-Рамади. Исламисты, предположительно принадлежавшие к числу террористов ИГИЛ1, бросили гранаты в один из жилых домов. Поиски нападавших уже ведутся.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)