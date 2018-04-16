Для мира будет лучше: Трамп хочет встретиться с Путиным

Вашингтон, 16 апреля. Президент США Дональд Трамп все еще хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но на ближайший срок таких планов нет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом Доме.

По словам Трампа, для мира будет лучше, если Москва и Вашингтон будут иметь хорошие отношения. При этом, американский президент подчеркнул, что это зависит от действий России. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, ее высказывания приводит пул корреспондентов Белого дома

«Президент все еще хотел бы поговорить с ним (с Владимиром Путиным, прим. ФАН). Он считает, что для мира будет лучше, если у них будут хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России», – сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют договоренности о встречи между лидерами России и Соединенных Штатов Америки, передавал телеканал «360».