Британская субмарина несколько дней спасалась бегством от двух «невидимых» подлодок РФ
Лондон, 16 апреля. Британская ударная субмарина класса Astute несколько дней пыталась оторваться от двух российских дизельных подлодок, севших ей на хвост в водах Средиземного моря. Об этом сообщает британская The Times, ссылаясь на свои источники.
Издание отметило, что на Западе данные российские подводные лодки называют «черными дырами», поскольку их чрезвычайно трудно обнаружить, а передвигаются они крайне быстро. Ситуация осложнялась тем, что на поверхности к эскорту субмарины Astute присоединились два фрегата ВМС России.
Согласно предварительным данным, преследовавшие британцев российские подлодки относятся к классу «Палтус» и базируются в порту Тартуса. Не исключено, что на борту подводных судов находились торпеды и мины.
Вероятнее всего, данный инцидент произошел незадолго до того, США, Франция и Великобритания нанесли несанкционированный ООН удар по Сирии.