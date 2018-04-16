Представитель Франции при ООН заявил об отсутствии рамок для принятия резолюции по Сирии

Москва, 16 апреля. Представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр сообщил, что искусственных временных рамок для принятия новой резолюции по Сирии нет. Об это он заявил в понедельник, 16 апреля.

Франция, США и Великобритания направили Совету безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии. Обсуждением должно начаться на экспертном уровне в понедельник.

«Нет искусственных временных рамок для проведения дискуссий. Мы хотим вести серьезные и продуктивные переговоры, иметь подлинный переговорный процесс со всеми членами Совета Безопасности», — заявил Франсуа Делаттр.

Французский дипломат также добавил, что будут работать с каждым членом Совета безопасности, чтобы «всем вместе провести глубокую и продуктивную дискуссию».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ критически изучит подготовленный США, Францией и Великобританией проект резолюции по Сирии.