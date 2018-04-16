Эксперты назвали причину пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Москва, 16 апреля. Причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могло стать короткое замыкание электропроводки над детской игровой зоной, расположенной на четвертом этаже ТЦ. Таковы предварительные данные расследования, которые приводит газета «Коммерсантъ».

Предполагается, что замыкание было вызвано протечкой в крыше ТЦ. Неубранный с крыши здания снег начал таять, вода попала на провода и произошло замыкание. Первым загорелся пластиковый плафон, а затем расположенный под ним детский сухой бассейн с поролоновыми кубиками, на который начал капать горящий пластик.

По предварительным данным, возгорание можно было локализовать сразу же, если бы своевременно была включена вентиляция; однако этого сделано не было. Сигнализация сработала в ТЦ сработала впустую, так как сигнал тревоги включался не автоматически, а вручную с пульта охраны. Напомним, что сотрудник службы охраны проигнорировал сигнал.

Напомним, крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. Эпицентр возгорания находился на последнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара, согласно последним данным, погибли 64 человека.