Сирия сегодня: РФ обвинила Британию в инсценировке химатаки, Мэй представила «правовые основания» для удара

Сирия сегодня, 16 апреля. Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Думе. Тереза Мэй представила якобы «правовые основания» для удара по сирийской территории. Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Турции на удар по Сирии.

Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Думе

У Москвы есть неопровержимые доказательства, что предполагаемый инцидент с химическим оружием в городе Дума в Сирии является инсценировкой, спланированной западными спецслужбами, в первую очередь Великобританией. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«У нас есть неопровержимые доказательства, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было, а что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона», — цитирует слова Шульгина РИА Новости.

По словам постпреда России при ОЗХО, цель провокации — введения мирового сообщества в заблуждение и оправдание агрессии против Сирии.

Александр Шульгин заявил, что российская сторона выявила двух медиков, принимавших участие в инсценировке.

По словам Шульгина, Россия провела собственное расследование инцидента, в котором приняли участие специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Под охраной российской военной полиции эксперты посетили места, в которых якобы применялось химоружие. Они не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие, отметил Шульгин.

Постпред России при ОЗХО также рассказал, что представителям России удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое было представлено в качестве «доказательства» химической атаки.

«Было представлено интервью с этими людьми. Они сами показали кадры со своим участием в постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, они работают в скорой помощи города Дума», — рассказал Шульгин.

Ранее заявление, что ролик о якобы химатаке в Думе является постановкой, сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Мэй представила якобы «правовые основания» для удара по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, представила три критерия, которые, по ее словам, являлись правовой основой для нанесения удара по Сирии.

«Это не было вмешательством в вооруженный конфликт или попыткой сменить власть в Сирии, — сказала она. — Это был ограниченный удар. <…> Мы опубликовали правовые основания для этой операции».

Мэй назвала три критерия, которые, по ее словам, были использованы как правовое основание для удара.

Британский премьер отметила, что первым критерием должны быть убедительные, принятые международным сообществом доказательства чрезвычайной гуманитарной ситуации в Сирии, которые требовали бы немедленного вмешательства. Второй критерий — это отсутствие альтернативы военному вмешательству.

«И, наконец, применение силы должно быть необходимым для спасения человеческих жизней и ограниченным в масштабах и по времени», — добавила Мэй, подчеркнув, что удар коалиции по Сирии был ограниченным и точечным.

Отметим, Россия, Сирия и Иран самым решительным образом осудили удар США и их союзников по сирийской территории, который имел место 14 апреля.

Песков прокомментировал реакцию Турции на удар по Сирии

Одобрение властями Турции удара США и их союзников по Сирии не помешает сотрудничеству Москвы и Анкары. Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни для кого не секрет, что по ряду вопросов позиции Москвы и Анкары расходятся. Это не мешает продолжать обмениваться мнениями, обсуждать это расхождение», — заявил Песков.

По словам Пескова, эта ситуация не отразится на дальнейших перспективах многопланового сотрудничества России и Турции и взаимодействия Москвы и Анкары в реализации крупных экономических и других проектов.

Официальная Анкара одобрила удар стран коалиции во главе с США по Сирии, после чего президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это якобы может «разделить» Россию и Турцию.