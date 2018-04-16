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Автомобиль наехал на толпу людей в Манчестере, есть пострадавшие
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    Автомобиль наехал на толпу людей в Манчестере, есть пострадавшие

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    Автомобиль наехал на толпу людей в Манчестере, есть пострадавшие

    Москва, 16 апреля. Возле торгового центра автомобиль наехал на толпу людей в британском Манчестере в понедельник, 16 апреля. В результате случившегося пострадали шесть человек.

    Автомобиль наехал на толпу людей во второй половине дня в понедельник, 16 апреля. Инцидент произошел на площадке около торгового центра Asda на севере Манчестера, сообщает издание Mirror. Как сообщает издание, пострадавшие получили серьезные травмы.

    Подробности случившегося не уточняются. По информации Manchester Evening News, полицейские не связывают происшествие с терроризмом.

    Автор: Дарья Смолина
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