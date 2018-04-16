Попавшие под удар США объекты в Сирии являются простыми зданиями, а не бункерами

Москва, 16 апреля. Объекты, попавшие под ракетный удар США, Великобритании и Франции, являются обычными зданиями, а не заглубленными или хорошо защищенными бункерами. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности», — отметил он.

Для уничтожения таких строений достаточно было выпустить 30 ракет (по 10 на каждый объект), однако объединенные силы США, Франции и Великобритании выпустили не менее 105 снарядов.

Напомним, что США и их союзники атаковали объекты правительственной армии Сирии в ночь на субботу, используя в качестве предлога сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе, факт осуществления которой так и не был доказан. Россия осудила эти действия, назвав их военной агрессией против суверенного государства.