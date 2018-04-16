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Попавшие под удар США объекты в Сирии являются простыми зданиями, а не бункерами
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    Попавшие под удар США объекты в Сирии являются простыми зданиями, а не бункерами

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    Попавшие под удар США объекты в Сирии являются простыми зданиями, а не бункерами

    Москва, 16 апреля. Объекты, попавшие под ракетный удар США, Великобритании и Франции, являются обычными зданиями, а не заглубленными или хорошо защищенными бункерами. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности», — отметил он.

    Для уничтожения таких строений достаточно было выпустить 30 ракет (по 10 на каждый объект), однако объединенные силы США, Франции и Великобритании выпустили не менее 105 снарядов.

    Напомним, что США и их союзники атаковали объекты правительственной армии Сирии в ночь на субботу, используя в качестве предлога сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе, факт осуществления которой так и не был доказан. Россия осудила эти действия, назвав их военной агрессией против суверенного государства.

    Попавшие под удар США объекты в Сирии являются простыми зданиями, а не бункерами

    Автор: Антон Соколов
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