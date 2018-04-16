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Британские врачи рассказали о состоянии Скрипаля
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    Британские врачи рассказали о состоянии Скрипаля

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    Британские врачи рассказали о состоянии Скрипаля

    Лондон, 16 апреля. Британские врачи сообщили о состоянии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам медиков, он по-прежнему остается в палате больницы в Солсбери.

    «После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (60-летний мужчина) остается в палате больницы… Он поправляется и не находится в критическом состоянии», — говорится заявлении специалистов клиники.

    При этом никаких подробностей, а также способов лечения медики не приводят, уточняет РИА Новости.

    Ранее местные СМИ сообщили, что его дочь Юлия была тайно перевезена на военную базу, где продолжает находиться под присмотром врачей.

    Инцидент в Солсбери спровоцировал дипломатический конфликт: Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей, не представив никаких доказательств и выслав российских дипломатов, Британию затем поддержали США, Канада, ряд стран-участниц ЕС, Украина и несколько других государств. Россия ответила на это зеркальными мерами.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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