«Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

В Луганском национальном университете им. Тараса Шевченко состоялась встреча с ведущими специалистами в области уголовного права на тему «Нюрнбергский процесс и Украинский народный трибунал (УНТ): исторические параллели». В ходе обсуждения эксперты разъяснили студентам принципы и цели работы Украинского народного трибунала по расследованию преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны, который был создан по инициативе жителей Донецка и Луганска в марте 2018 года. Основная цель УНТ, напомним, — донести до народа Украины и международной общественности факт преступных действий украинской власти на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Эксперты рассказали молодым людям о результатах уже прошедших заседаний (первое состоялось 26 марта) и сравнили процесс с трибуналами, проходившими десятки лет назад в разных странах.

В частности, был подробно рассмотрен Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии, проходивший с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале в Нюрнбергском Дворце юстиции.

На его заседаниях УНТ будут рассмотрены военные преступления, совершенные против мирных жителей Донбасса, обстрелы домов, детских садов и школ, больниц, а также другие преступления со стороны киевских властей.

Какие перспективы будут иметь итоги трибунала, особенно когда Запад явно поддерживает Украину и не замечает преступлений Киева? На этот вопрос ФАН попросил ответить кандидата юридических наук, доцента, преподавателя международного публичного и международного частного права Юрия Медведева.

По словам эксперта, перспективы Украинского народного трибунала будут зависеть от политической воли основных игроков международной арены: Евросоюза, США и России.

«УНТ, а точнее — те материалы, которые на нем рассматриваются, будут реализованы только тогда, когда эти товарищи (Евросоюз, США и Россия) придут к единому взгляду на события, происходящие на Украине. А учитывая тот факт, что преступному руководству Украины не удалось втянуть РФ в полномасштабную кровопролитную войну, время Х приближается. Все виновные в военных преступлениях на Украине понесут уголовную ответственность. Западу и экономически, и политически тяжело содержать такое большое государство, как Украина. Я так полагаю, процесс агонии украинских властей не растянется надолго, и виновные будут привлечены к ответственности», — отметил Юрий Медведев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Кандидат юридических наук попытался дать ответ на вопрос, почему удары армии Сирии по позициям террористов в Восточной Гуте осуждаются Западом, а бомбежки Донецка и Луганска Киевом — нет?