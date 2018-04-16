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«Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам
Политика
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    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

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    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    В Луганском национальном университете им. Тараса Шевченко состоялась встреча с ведущими специалистами в области уголовного права на тему «Нюрнбергский процесс и Украинский народный трибунал (УНТ): исторические параллели». В ходе обсуждения эксперты разъяснили студентам принципы и цели работы Украинского народного трибунала по расследованию преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны, который был создан по инициативе жителей Донецка и Луганска в марте 2018 года. Основная цель УНТ, напомним, — донести до народа Украины и международной общественности факт преступных действий украинской власти на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

    Эксперты рассказали молодым людям о результатах уже прошедших заседаний (первое состоялось 26 марта) и сравнили процесс с трибуналами, проходившими десятки лет назад в разных странах.

    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    В частности, был подробно рассмотрен Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии, проходивший с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале в Нюрнбергском Дворце юстиции.

    На его заседаниях УНТ будут рассмотрены военные преступления, совершенные против мирных жителей Донбасса, обстрелы домов, детских садов и школ, больниц, а также другие преступления со стороны киевских властей.

    Какие перспективы будут иметь итоги трибунала, особенно когда Запад явно поддерживает Украину и не замечает преступлений Киева? На этот вопрос ФАН попросил ответить кандидата юридических наук, доцента, преподавателя международного публичного и международного частного права Юрия Медведева.

    По словам эксперта, перспективы Украинского народного трибунала будут зависеть от политической воли основных игроков международной арены: Евросоюза, США и России.

    «УНТ, а точнее — те материалы, которые на нем рассматриваются, будут реализованы только тогда, когда эти товарищи (Евросоюз, США и Россия) придут к единому взгляду на события, происходящие на Украине. А учитывая тот факт, что преступному руководству Украины не удалось втянуть РФ в полномасштабную кровопролитную войну, время Х приближается. Все виновные в военных преступлениях на Украине понесут уголовную ответственность. Западу и экономически, и политически тяжело содержать такое большое государство, как Украина. Я так полагаю, процесс агонии украинских властей не растянется надолго, и виновные будут привлечены к ответственности», — отметил Юрий Медведев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Кандидат юридических наук попытался дать ответ на вопрос, почему удары армии Сирии по позициям террористов в Восточной Гуте осуждаются Западом, а бомбежки Донецка и Луганска Киевом — нет?

    «Отношение Запада к этому является подтверждением его двойных и даже тройных стандартов и такого субъективного подхода к интерпретации норм международного публичного права. То есть, грубо говоря, если мне это выгодно, я придерживаюсь этой нормы, если не выгодно, я закрываю глаза на эту норму, либо могу ее нарушить. К сожалению, в международном праве продолжает доминировать принцип права сильного. В настоящее время США претендуют на такой статус, и поэтому они считают, что по своему усмотрению могут интерпретировать нормы международного права, что проявилось в недавних бомбежках Сирии. При этом Запад закрывает глаза на непрекращающиеся обстрелы ДНР и ЛНР.

    Собственно говоря, никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе. Просто сирийские дети ситуативно используются западными странами для того, чтобы оправдать те или иные свои действия. Вот и все! Ситуация может поменяться, и на детей Сирии тоже будут закрывать глаза. То есть доминирует принцип целесообразности. Это просто бизнес, как говорится», — пояснил эксперт.

    Автор: Дарья Фролова специально для ФАН; Луганск
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