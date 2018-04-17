«Иначе будет война»: Юнкер предложил расширить ЕС на Балканы

Москва, 17 апреля. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает необходимым расширение Евросоюза за счет балканских страны. По его мнению, это следует сделать, чтобы избежать возвращения войны в регион.

«Если мы не откроемся перед странами этого крайне сложного региона с трагической историей, если мы не откроем перед ними европейскую перспективу, то на наших глазах война вернется, как уже было в 1990-е годы», — заявил Юнкер.

Он подчеркнул, что не хочет возвращения войны на Балканы, и призвал ЕС открыться перед странами региона.

Ранее Юнкер заявлял, что Македония, Черногория, Албания и Сербия, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не готовы к этому.