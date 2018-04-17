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«Иначе будет война»: Юнкер предложил расширить ЕС на Балканы
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    «Иначе будет война»: Юнкер предложил расширить ЕС на Балканы

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    «Иначе будет война»: Юнкер предложил расширить ЕС на Балканы

    Москва, 17 апреля. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает необходимым расширение Евросоюза за счет балканских страны. По его мнению, это следует сделать, чтобы избежать возвращения войны в регион.

    «Если мы не откроемся перед странами этого крайне сложного региона с трагической историей, если мы не откроем перед ними европейскую перспективу, то на наших глазах война вернется, как уже было в 1990-е годы», — заявил Юнкер.

    Он подчеркнул, что не хочет возвращения войны на Балканы, и призвал ЕС открыться перед странами региона.

    Ранее Юнкер заявлял, что Македония, Черногория, Албания и Сербия, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не готовы к этому.

    Автор: Катерина Михайлиди
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