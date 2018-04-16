Меню
Политика
Минобороны РФ скептически отнеслось к заявлениям США и их союзников о ракетном ударе по Сирии
Политика
Минобороны РФ скептически отнеслось к заявлениям США и их союзников о ракетном ударе по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Минобороны РФ скептически отнеслось к заявлениям США и их союзников о ракетном ударе по Сирии

      /  Обновлено: 
    227

    Минобороны РФ скептически отнеслось к заявлениям США и их союзников о ракетном ударе по Сирии

    Москва, 16 апреля. Заявления США, Великобритании и Франции о том, что все ракетные удары планировались по трем объектам в Сирии, вызывают большой скепсис. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель России Игорь Конашенков.

    «То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» на каждую цель. Вместе с тем, подобные заявления вызывают большой скепсис», — отметил он.

    По его словам, для гарантированного уничтожения трех объектов достаточно было не более 10 ракет на каждую цель.

    Напомним, что в минувшие выходные США, Великобритания и Франция атаковали правительственные силы Сирии. Вооруженные силы трех стран выпустили более 100 ракет, 70 из которых было сбито средствами ПВО. Российские власти назвали действия США и их союзников актом агрессии против суверенного государства.

    Минобороны РФ скептически отнеслось к заявлениям США и их союзников о ракетном ударе по Сирии

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    5265
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1622
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    6016
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4645