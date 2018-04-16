Минобороны РФ скептически отнеслось к заявлениям США и их союзников о ракетном ударе по Сирии

Москва, 16 апреля. Заявления США, Великобритании и Франции о том, что все ракетные удары планировались по трем объектам в Сирии, вызывают большой скепсис. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель России Игорь Конашенков.

«То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» на каждую цель. Вместе с тем, подобные заявления вызывают большой скепсис», — отметил он.

По его словам, для гарантированного уничтожения трех объектов достаточно было не более 10 ракет на каждую цель.

Напомним, что в минувшие выходные США, Великобритания и Франция атаковали правительственные силы Сирии. Вооруженные силы трех стран выпустили более 100 ракет, 70 из которых было сбито средствами ПВО. Российские власти назвали действия США и их союзников актом агрессии против суверенного государства.