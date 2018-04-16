Шаг к развитию экономики: эксперты поддержали новые контрсанкции России

Законопроект о введении ответных санкций против США в Госдуме рассмотрят 15 мая. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Он сообщил, что меры, которые собирается принять Россия, коснутся Соединенных Штатов и тех стран, которые их поддерживали.

С инициативой применить контрсанкции выступили сам Володин и лидеры всех партийных фракций. Законопроект, дающий России право ограничивать ввоз тех или иных товаров из США и «других государств», был внесен в Госдуму 13 апреля.

«Постараемся эту работу сделать качественно с тем, чтобы вынести концепцию законопроекта для рассмотрения в первом чтении 15 мая»,— говорит Вячеслав Володин.

По его словам, «решения, которые будут приняты, будут приняты очень ответственно». Ответные санкции, согласно новому закону, должны коснуться сотрудничества в сфере космической и авиастроительной отраслей. Также предполагается, что в Россию будет ограничен ввоз лекарств, алкоголя и сельхозпродукции.

По мнению директора института политических исследований, председателя межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Маркова, введение контрсанкций — шаг, который Россия обязана сделать.

«С одной стороны, у России есть политическая воля, которая позволяет ввести ответные меры, с другой — к решению проблемы в нашем правительстве хотят подойти комплексно, — уверен Марков. — Я считаю, в первую очередь котрсанкции будут разработаны с той точки зрения, чтобы это было выгодно для России. Ведь ограничение ввоза американской продукции — возможность производить свою. А значит, будут созданы условия для импортозамещения. А это уже решительный шаг к восстановлению экономики. Насколько я понимаю, будет ограничен ввоз только тех продуктов, которые мы можем заменить, благодаря собственным ресурсам. Самое главное, чтобы все наши действия в первую очередь отвечали нашим интересам».

Напомним, очередной пакет санкций против России власти США ввели 6 апреля. Ограничения коснулись руководителей госкорпораций, предпринимателей и чиновников, близких Кремлю. По мнению Вячеслава Володина, ответные санкции, которые намерена ввести Россия, должны быть эффективными.