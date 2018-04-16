В Минобороны РФ сообщили, откуда США и союзники наносили ракетные удары по Сирии

Москва, 16 апреля. При отражении ракетного удара США и союзников по Сирии силы сирийской ПВО израсходовали 112 зенитных управляемых ракет, заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что всего в ходе удара 14 апреля сирийские подразделения ПВО уничтожили 71 крылатую ракету из 103, выявленных в воздушном пространстве САР.

Удары были нанесены вооруженными силами США, Британии и Франции с морских и воздушных носителей из акватории Красного и Средиземного морей, Персидского залива и незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Ат-Танф, уточнил Конашенков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин резко осудил действия США, Британии и Лондона, обвинив их в нарушении международного права. Ракетную атаку он назвал актом агрессии, подчеркнув, подобными шагами США потакают террористам а также провоцируют новую волну беженцев не только из Сирии, но региона в целом.