Меню
Новости Сирии
В Минобороны РФ сообщили, откуда США и союзники наносили ракетные удары по Сирии
Происшествия
Автомобиль наехал на толпу людей в Манчестере, есть пострадавшие
Следующая новость
Загрузка...

    В Минобороны РФ сообщили, откуда США и союзники наносили ракетные удары по Сирии

    82

    В Минобороны РФ сообщили, откуда США и союзники наносили ракетные удары по Сирии

    Москва, 16 апреля. При отражении ракетного удара США и союзников по Сирии силы сирийской ПВО израсходовали 112 зенитных управляемых ракет, заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Он напомнил, что всего в ходе удара 14 апреля сирийские подразделения ПВО уничтожили 71 крылатую ракету из 103, выявленных в воздушном пространстве САР.

    Удары были нанесены вооруженными силами США, Британии и Франции с морских и воздушных носителей из акватории Красного и Средиземного морей, Персидского залива и  незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Ат-Танф, уточнил Конашенков.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин резко осудил действия США, Британии и Лондона, обвинив их в нарушении международного права. Ракетную атаку он назвал актом агрессии, подчеркнув, подобными шагами США потакают террористам а также провоцируют новую волну беженцев не только из Сирии, но региона в целом.

    В Минобороны РФ сообщили, откуда США и союзники наносили ракетные удары по Сирии

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    5265
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1622
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    6016
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4645