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Политика
Сирийские ПВО показали почти 100-процентную эффективность при отражении ракетной атаки
Политика
Минобороны РФ скептически отнеслось к заявлениям США и их союзников о ракетном ударе по Сирии
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    Сирийские ПВО показали почти 100-процентную эффективность при отражении ракетной атаки

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    Сирийские ПВО показали почти 100-процентную эффективность при отражении ракетной атаки

    Москва, 16 апреля. ЗРК «Панцирь», стоящие на вооружении сирийских ПВО, показали почти 100-процентную эффективность при отражении ракетной атаки США, Великобритании и Франции. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

    По его словам, средства противовоздушной обороны САР сбили 71 крылатую ракету из 103-х, которые были выпущены по военным объектам в Сирии.

    «Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103-х, выявленных в воздушном пространстве республики. В противовоздушном бою активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства», — отметил Конашенков.

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии. Документ не был принят, поскольку не смог набрать девять голосов членов Совбеза ООН.

    Автор: Антон Соколов
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