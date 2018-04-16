Сирийские ПВО показали почти 100-процентную эффективность при отражении ракетной атаки

Москва, 16 апреля. ЗРК «Панцирь», стоящие на вооружении сирийских ПВО, показали почти 100-процентную эффективность при отражении ракетной атаки США, Великобритании и Франции. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, средства противовоздушной обороны САР сбили 71 крылатую ракету из 103-х, которые были выпущены по военным объектам в Сирии.

«Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103-х, выявленных в воздушном пространстве республики. В противовоздушном бою активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства», — отметил Конашенков.

Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии. Документ не был принят, поскольку не смог набрать девять голосов членов Совбеза ООН.