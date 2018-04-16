Франция надеется на помощь России и Турции при организации гуманитарных миссий в Сирии

Париж, 16 апреля. Власти Франции рассчитывают на помощь России и Турции при организации гуманитарных миссий на территории Сирии. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Париже по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Я хочу, чтобы дискуссии продолжались в рамках Совета Безопасности ООН, но также и с присутствующими в Сирии силами, и я особенно рассчитываю на Россию и Турцию, чтобы помочь нам обеспечить гуманитарные доступы и эвакуации», — отметил он.

Макрон подчеркнул, что продолжит обсуждение этого вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось о том, что гуманитарная помощь, выделяемая Францией, так и не доходит до бедствующих жителей Сирии, а оседает в руках сирийской оппозиции, которую поддерживают западные страны.

В минувшую субботу США, Франция и Великобритания нанесли несанкционированный ООН удар по правительственным объектам Сирии. Несмотря на то, что решение о нападении на Сирию было принято в одностороннем порядке, западные страны отклонили резолюцию России, которая предлагала осудить военную агрессию против Дамаска.