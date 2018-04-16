«Белые каски» существуют для создания пропаганды для террористов — основатель Pink Floyd

Лондон, 16 апреля. Британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что организация «Белые каски» существует только для того, чтобы создавать пропаганду для террористов. Такое заявление сделал музыкант во время своего выступления в Барселоне. Видеозаписи концерта опубликованы на платформе YouTube.

«Я лично верю, что организация «Белые каски» — фальшивая организация, которая существует только для того, чтобы создавать пропаганду для джихадистов и террористов», — заявил Роджер Уотерс.

Музыкант также добавил, что такого рода пропаганда заставляет людей поощрять удары по Сирийской Арабской Республике. Он подчеркнул, что люди должны убедить каждое правительство «не бросать бомбы на людей».

«И точно не (бросать), пока мы не провели полноценное расследование, которое необходимо, чтобы иметь четкое представление, что там происходит», — добавил Уотерс.

Напомним, что США и их союзники нанесли ракетные удары по сирийским объектам в ответ на то, что якобы в сирийской Думе было использовано химическое оружие. Как оказалось, это была постановка. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что организаторы инсценировки в сирийской Думе, которая была использована в качестве предлога для нанесения ударов, были арестованы. Об этом он заявил на экстренном заседании Совбеза ООН. Ранее Россия и Сирия не раз говорили, что удар по Думе с применением химоружия был сымитирован.

Президент России Владимир Путин назвал действия США агрессией и подчеркнул, что своими действиями они помогают террористам.