Суд лишил депутата ипотечной квартиры, в которую был вложен маткапитал

В Нижегородской области депутата Городской думы Арзамаса Романа Лаптева заподозрили в отмывании средств и по иску прокуратуры лишили жилья, купленного в ипотеку, в том числе на материнский капитал.

Стоимость жилья — 2 млн 200 тысяч рублей. 750 тысяч было взято Лаптевыми в кредит, 453 тысячи — средства маткапитала. Остальные деньги, по словам депутата, были одолжены им у родственников и знакомых.

Прокуратура же посчитала, что доход семьи депутата за три года меньше, чем стоимость квартиры, поэтому в рамках закона о противодействии коррупции подала иск в суд, который был полностью удовлетворен.

И теперь жилплощадь отошла в пользу государства в полном объеме.

Как рассказал Роман Лаптев в интервью Федеральному агентству новостей, согласно договору ипотеки в двухкомнатной квартире площадью 77 квадратных метров в центре Арзамаса было выделено 4 доли – самим супругам Лаптевым и двоим их детям.

«Мы — совершенно рядовая семья, никакими сверхдоходами не обладающая. Как и многие другие семьи с детьми решили расширить жилплощадь, используя маткапитал. Квартира была куплена в 2016 году в обычном доме, ни о каком элитном жилкомплексе речь не идет. В 2017-м начали ремонт. Так его и не закончили, — рассказывает Лаптев. — Город у нас небольшой. Если бы я был владелец фабрик и пароходов, об этом знали бы все. Кроме прочего, из нас с женой, по сути, сделали преступников — мы же должны по договору обеспечить детям доли в новой квартире».

По словам Лаптева, он готов заплатить штраф, так как согласен, что мог допустить какие-то ошибки в оформление декларации, но лишение его семьи квартиры видится ему грубейшим нарушением прав.

«Как практикующий юрист с 18-летним стажем могу сказать, что все произошедшее с нами — это какая-то фантастика, — говорит он. — Я совершенно не против борьбы с коррупцией. Все денежные средства я обосновал и подтвердил документально. Просрочек по кредиту нет, более того, мы продолжаем его выплачивать. Организация, выдавшая мне денежные средства, была категорически против отъема квартиры — суду были предоставлены соответствующие бумаги. Также в суде были и документы из опеки, подтверждающие, что нарушаются в данном случае интересы моих детей».

ФАН обратился за комментарием к уполномоченному по правам ребенка Нижегородской области Маргарите Ушаковой. По ее словам, к ним нередко поступают обращения граждан, использовавших маткапитал в качестве взноса при оформлении ипотечного кредита. Однако семья Лаптева в аппарат уполномоченного по правам ребенка пока не обращалась.

За ходом процесса следил общественный помощник уполномоченного по человека по Арзамасскому району Антон Гаврилов. Он подтвердил ФАН намерения депутата Лаптева бороться за жилье и права своих детей.

«Апелляция будет однозначно. Судебное решение Лаптев должен получить 19 апреля. Будем обращаться и в органы опеки, и к уполномоченным по правам человека и правам ребенка. По сути это прецедентный процесс для всех госслужащих России. И как решится в итоге дело в этом суде, так же будут решаться подобные дела и по всей территории РФ».

Юрист агентства недвижимости «Серебряный век» Габриэль Криман считает, что, учитывая все названные суммы, покупка квартиры мало похожа на отмывание «грязных денег».