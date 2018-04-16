16 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Владимир Путин сегодня встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен представила Президенту ежегодный доклад. Он стал объёмнее, по сравнению с предыдущими годами, поскольку в него ввели новые разделы, которые освещают права человека по отдельным категориям. Также Татьяна Москалькова сообщила, что на сайте уполномоченного по правам человека введена интерактивная правозащитная карта.

Совет Госдумы решил обратиться к коллегам из стран-участниц ЕС Совет Госдумы решил принять обращение к европейским парламентам о создании комиссий по расследованию противоправных действий Британии в адрес России из-за дела Скрипаля. Об этом заявил сегодня глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат подчеркнул, что обвинения в адрес Российской Федерации по инциденту в Солсбери бездоказательны. «Поэтому обращаемся к национальным парламентам 46 стран-членов ЕС с рекомендаций создать такие комиссии», — добавил он.

В городе Дума идут столкновения между боевиками и отрядами Нацгвардии Сирии Столкновения между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками идут в городе Дума в Восточной Гуте, есть погибшие и раненые. Столкновения вспыхнули в квартале Эр-Рахмани. По словам местных жителей, в одном из расположенных там зданий до освобождения города размещался крупный арсенал боевиков. Если учесть, что сегодня в этом городе должны начать работу эксперты ОЗХО, которые прибыли в Сирию, чтобы провести расследование якобы применения химического оружия, то данное противостояние, вполне может быть провокацией.

Генеральный директор Renault в Румынии возглавит «АвтоВАЗ» Новым президентом «АвтоВАЗа» с 1 июня станет генеральный директор Renault в Румынии Ив Каракатзанис. Действующий руководитель Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей заместителя председателя совета директоров автоконцерна. Но он по-прежнему будет контролировать финансовое оздоровление «АвтоВАЗа» и выполнение среднесрочного плана развития компании.