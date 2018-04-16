Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
16 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека
Происшествия
Автомобиль наехал на толпу людей в Манчестере, есть пострадавшие
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина Лента новостейЛента новостей СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    16 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

    Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека. Совет Госдумы решил обратиться к коллегам из стран-участниц ЕС. В городе Дума идут столкновения между боевиками и отрядами Нацгвардии Сирии. Генеральный директор Renault в Румынии возглавит «АвтоВАЗ». На острове Рюген в Балтийском море обнаружили клад X века.
    19:00 16 Апреля 2018
    32

     

    Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

    16 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

    Владимир Путин сегодня встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен представила Президенту ежегодный доклад. Он стал объёмнее, по сравнению с предыдущими годами, поскольку в него ввели новые разделы, которые освещают права человека по отдельным категориям. Также Татьяна Москалькова сообщила, что на сайте уполномоченного по правам человека введена интерактивная правозащитная карта.

    Совет Госдумы решил обратиться к коллегам из стран-участниц ЕС

    16 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

    Совет Госдумы решил принять обращение к европейским парламентам о создании комиссий по расследованию противоправных действий Британии в адрес России из-за дела Скрипаля. Об этом заявил сегодня глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат подчеркнул, что обвинения в адрес Российской Федерации по инциденту в Солсбери бездоказательны.
    «Поэтому обращаемся к национальным парламентам 46 стран-членов ЕС с рекомендаций создать такие комиссии», — добавил он.

    В городе Дума идут столкновения между боевиками и отрядами Нацгвардии Сирии

    16 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

    Столкновения между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками идут в городе Дума в Восточной Гуте, есть погибшие и раненые. Столкновения вспыхнули в квартале Эр-Рахмани. По словам местных жителей, в одном из расположенных там зданий до освобождения города размещался крупный арсенал боевиков. Если учесть, что сегодня в этом городе должны начать работу эксперты ОЗХО, которые прибыли в Сирию, чтобы провести расследование якобы применения химического оружия, то данное противостояние, вполне может быть провокацией.

    Генеральный директор Renault в Румынии возглавит «АвтоВАЗ»

    16 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

    Новым президентом «АвтоВАЗа» с 1 июня станет генеральный директор Renault в Румынии Ив Каракатзанис. Действующий руководитель Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей заместителя председателя совета директоров автоконцерна. Но он по-прежнему будет контролировать финансовое оздоровление «АвтоВАЗа» и выполнение среднесрочного плана развития компании.

    На острове Рюген в Балтийском море обнаружили клад X века

    16 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека

    На немецком острове Рюген в Балтийском море обнаружили клад X века. Находка была обнаружена в прошедшие выходные специалистами по охране почвы. Было найдено множество монет, а также украшения: ожерелья, браслеты, броши и кольца. По обнаруженным монетам удалось остановить, что клад относится к времени короля Харальда I Синезубого, правившего в 930-986 годах.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    5265
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1622
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    6016
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4645