Сирия, 17 апреля. К северу от города Манбидж в провинции Алеппо отмечаются перестрелки между боевиками ССА** и SDF****. На южной окраине Дамаска под огнем ИГ1 погиб ребенок. На позиции боевиков в Идлибе были доставлены баллоны с газом зарин, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили нескольких исламистов в ходе перестрелок на севере Латакии; находятся под угрозой наступления «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 убило ребенка и ранило еще восемь мирных жителей в ходе обстрела южной окраины Дамаска.

Курды: арестовали семь своих бойцов в районе впадения реки Хабур в Евфрат; потеряли одного радикала, получившего ранение в ходе взрыва мины-ловушки на востоке Дейр-эз-Зора.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет перестрелки с YPG к северу от Манбиджа; намерена присоединится к операции «Тахрир аш-Шам» против войск САР в Эль-Кунейтре.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 обстреляла район Аз-Захра в Хомсе из РСЗО; перебросила баллоны с зарином в Идлиб с целью проведения новой провокации против САА.

«Ахрар аш-Шам»: готовится возобновить военную кампанию против «Тахрир аш-Шам» на западе провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Боевики «Исламского государства», продолжающие удерживать территории в южных предместьях Дамаска, выпустили несколько мин по прифронтовым жилым кварталам столицы со своих позиций недалеко от лагеря Ярмук, передает на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник. По его данным, под огнем террористов погиб один ребенок, еще восемь мирных жителей были ранены. Кроме того, исламисты ведут круглосуточную разведку, в том числе используя свои многочисленные наблюдательные пункты в этом регионе. Главари группировки готовятся к активному ведению обороны и рассчитывают нанести Сирийской арабской армии (САА) серьезный урон, дабы вынудить сирийское руководство отказаться от дальнейших планов по уничтожению террористического анклава на юге Дамаска.

Провинция Латакия

Боевики вооруженных группировок, связанных с террористической коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», провели очередную серию минометных обстрелов позиций правительственных войск САР на севере провинции Латакия. Огонь велся с направления населенных пунктов Клаба и Кабана по окрестностям города Икко и близлежащих поселков, сообщает информационный канал в сети Twitter (@NatDefFor). В рядах САА обошлось без потерь. Отмечается, что правительственные силы САР затем начали ответные обстрелы по расположениям террористов, в том числе из танков, уничтожив нескольких исламистов. Более точная информация о нанесенном боевикам уроне пока выясняется.

Провинция Алеппо

Согласно сведениям агентства Anadolu, курдские бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) обстреляли позиции протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) на линии соприкосновения сил в районе поселения Дадат, расположенного на севере от Манбиджа в северо-восточной части Алеппо. Боевики ССА также ответили минометным огнем, в настоящее время перестрелки продолжаются. Также сообщается, что Турция развертывает новый крупный командный пункт в окрестностях города Аль-Баб в преддверии антикурдской операции в этом регионе.

В западной части провинции Алеппо наблюдается окончательный срыв перемирия между бандформированиями «Джебхат ан-Нусры» и «Джебхат Тахрир Сурии». Полевые командиры «Ахрар аш-Шам» сосредоточили основные силы, в том числе бронетехнику, в районе Дарат Иззы в целях возобновления военных действий против «Тахрир аш-Шам», передает Aleppo Media Center. В ряде районов к западу от административного центра уже отмечаются короткие столкновения.

Провинция Хомс

Район Аз-Захра на северо-западе города Хомс подвергся неожиданному обстрелу боевиков, базирующихся к северу от столицы провинции, сообщает новостной Twitter-канал (@SyriaWar2). Террористы выпустили одну ракету из РСЗО, в результате два мирных жителя получили ранения, также ряд жилых домов получили серьезные повреждения. Военнослужащие правительственной армии САР позже ответили ударами из артиллерии, ликвидировав ряд боевиков «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных ей группировок. В северной части провинции — в районе Растанского котла — действует режим тишины, установленный в соответствии с соглашением о создании зон деэскалации в САР. Однако на террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» действие перемирия не распространяется.

Провинция Дейр-эз-Зор

В рядах курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF), дислоцирующихся недалеко от места впадения реки Хабур в Евфрат в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, произошло несколько событий, передает местное агентство DeirEzzor24. В результате подрыва мины-ловушки пострадал один из курдских радикалов. Между тем так называемые полицейские отряды SDF задержали пятерых бойцов «Демократических сил» за неповиновение командованию. Кроме того, чуть позже были задержаны еще два члена курдских вооруженных формирований, провоцирующих других радикалов SDF к дезертирству.

Провинция Идлиб

По сведениям военных источников сирийского портала Damascus Now, в провинции Идлиб было отмечено прибытие автомобиля с несколькими баллонами газа зарин. Предполагается, что запрещенное отравляющее вещество может быть распространено боевиками в местах нанесения ударов артиллерией САА и боевой авиацией ВВС Сирии с той целью, чтобы в очередной раз обвинить законное правительство арабской республики в использовании токсичных химических веществ против собственного же народа. Провокация с химоружием недавно была проведена в городе Дума в Восточной Гуте. Мнимая химатака, которая по утверждению Запада была якобы проведена войсками САР, стала поводом для массированного ракетного удара силами США, Великобритании и Франции по территории Сирии.

Провинция Эль-Кунейтра

В провинции Эль-Кунейтра полевые командиры «Тахрир аш-Шам» сосредоточили усилия на подготовке к наступлению против правительственных войск САР. Главари намерены выдвинуть силы в атаку со стороны поселения Джуббата Аль-Хашаб, сообщает в сети Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Отмечается, что им удалось достигнуть договоренности с полевыми командирами «Свободной армии» о совместном ведении наступательных действий. Общий командный пункт будет развернут в районе населенного пункта Аль-Хамидия. В рамках подготовки к операции сейчас проводится выдача дополнительного вооружения и патронов боевикам, также осуществляется переброска ближе к линии фронта новых бандгрупп исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)