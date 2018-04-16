«Томагавки» — корм для советских ПВО»: россияне отреагировали на заявления Макрона об ударе по Сирии

Москва, 16 апреля. Президент Франции Эммунуэль Макрон заявил, что удары по Сирии были нужны для восстановления доверия к мировому сообществу. Теперь по мнению французского лидера, российские власти перестанут считать западных политиков «милыми и слабыми». В ответ россияне напомнили Макрону о том, что из 105 крылатых «Томагавков», выпущенных США и союзниками по САР, 71 был сбиты при подлете к целям советскими ракетами 70-х годов.

«Вы доказали, что глупые, потому что согласились на эти удары, а слабые потому что ваши новые ракеты оказались кормом для ПВО 60–70х годов…Это фиаско, Макрон», — смеются блогеры. «Интересно, ему кто-нибудь доложил о позорных результатах операции, или отстрелялись и ладно?», — OlivePizza. «Да, мы поняли, что 40-летние советские средства ПВО все еще могут», — смеется RedButton. «Да,наши старушки еще могут дать отпор их молодым и красивым», — согласился GoldClover.

Многих пользователей возмутило, что удары по Сирии, которая вот уже столько лет борется с террористами и впервые за долго время сделала шаги на пути к установлению мира, Макрон оправдывает необходимостью что-то доказывать мировому сообществу и «демонстрировать непоколебимость» в отношении РФ.

«Сила, как мне кажется, как правило, не требует демонстрации. Ну что ж, сами себя обидели, сами похвалили, сами наградили, сами поаплодировали. Печально, что сейчас Европа болеет такими политиками», — пишет Lecitoyen.

Напомним, вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли ракетные удары по Сирии ночью 14 апреля. По данным Минобороны РФ, всего по территории страны было выпущено более ста крылатых ракет «Томагавк». 71 из них сбила сирийская ПВО, на вооружении которой находились советские ракеты, выпущенные 30 лет назад. После этого глава САР Башар Асад на встрече с российскими парламентариями 15 апреля заявил о превосходстве российского вооружения над западным.

Президент РФ Владимир Путин резко осудил ракетные удары, назвав атаку актом агрессии, подчеркнув, подобными шагами США потакают террористам, а также провоцируют новую волну беженцев. Путин также указал на то, что в качестве предлога для военной агрессии была использована инсценировка химатаки в Думе 7 апреля, хотя ни российские военные специалисты, ни местные жители не подтвердили того, что она была. Никаких доказательств обнаружено не было. В результате ударов были ранены три мирных жителя в Хомсе. Повреждения получили военные объекты и гражданская инфраструктура. В частности, одна из ракет попала в школьный класс в Дамаске.