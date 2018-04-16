«Камень. Ножницы. Бумага»: в Москве прошел чемпионат России поо детской игре. ФАН-ТВ

Когда-то свои споры школьники, а иногда и взрослые люди, решали при помощи нехитрых жестов. Теперь же мальчишки и девчонки выросли и решили провести Чемпионат России по игре «Камень. Ножницы. Бумага».

Серьезно о несерьезном. Организаторы проекта устроили целое шоу из популярной народной игры. Всего в чемпионате приняло участие около 500 человек. И у каждого из них свой секрет успеха.

Казалось бы «Камень. Ножницы. Бумага». Какие тут могут быть правила? Однако не стоит забывать, что это все-таки серьезные соревнования. Но играть в эту игру может абсолютно любой. Ни возраст, ни что-либо еще никак не влияет на исход противостояния, так что ограничений никаких нет и быть не может.

В прошлом году одна из участниц обыграла около 100 человек подряд. Сначала в своей секции, а потом и среди финалистов. Ее даже в шутку прозвали ведьма. За то, как она угадывала следующий ход соперника.