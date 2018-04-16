Госдеп рассказал о главной задаче США в Сирии

Нью-Йорк, 16 апреля. Борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 является главной целью американских военных в Сирии. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы присутствуем в Сирии не для того, чтобы вмешиваться в гражданскую войну. Единственная причина, по который мы там находимся — выдворение ИГ1 из этой страны», — заявила она в эфире телеканала Fox News.

Атаку США на объекты правительственных сил Сирии Науэрт назвала вынужденной мерой в ответ на «химатаку», которая якобы произошла в сирийском городе Дума (Восточная Гута).

Отметим, что еще накануне представитель Госдепа заявляла, что цели американских военных в Сирии не ограничиваются борьбой с ИГ, поэтому не стоит ждать быстрого вывода военного контингента США из этой страны. Она подчеркнула, что американцы уйдут только после того, как «ситуация сдвинется вперед». Террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России.

В субботу США, Великобритания и Франция атаковали правительственные силы Сирии в ответ на «химатаку» в Думе. При этом ни США, ни их союзники так и не привели никаких доказательств применения химического оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.