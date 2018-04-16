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Госдеп рассказал о главной задаче США в Сирии
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    Госдеп рассказал о главной задаче США в Сирии

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    Госдеп рассказал о главной задаче США в Сирии

    Нью-Йорк, 16 апреля. Борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 является главной целью американских военных в Сирии. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    «Мы присутствуем в Сирии не для того, чтобы вмешиваться в гражданскую войну. Единственная причина, по который мы там находимся — выдворение ИГ1 из этой страны», — заявила она в эфире телеканала Fox News.

    Атаку США на объекты правительственных сил Сирии Науэрт назвала вынужденной мерой в ответ на «химатаку», которая якобы произошла в сирийском городе Дума (Восточная Гута).

    Отметим, что еще накануне представитель Госдепа заявляла, что цели американских военных в Сирии не ограничиваются борьбой с ИГ, поэтому не стоит ждать быстрого вывода военного контингента США из этой страны. Она подчеркнула, что американцы уйдут только после того, как «ситуация сдвинется вперед».  Террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России.

    В субботу США, Великобритания и Франция атаковали правительственные силы Сирии в ответ на «химатаку» в Думе. При этом ни США, ни их союзники так и не привели никаких доказательств применения химического оружия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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