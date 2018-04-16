РФ и САР проинформировали миссию о необходимости решить вопросы с безопасностью в Думе — гендиректор ОЗХО

Дамаск, 16 апреля. Россия и Сирийская Арабская Республика проинформировали миссию о необходимости решить вопросы безопасности до того, как эксперты Организации по запрещению химического оружия начнут работать там. Об этом заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Гендиректор ОЗХО сообщил странам-членам исполнительного совета организации о том, что эксперты ОЗХО еще не начали работать в сирийском городе Дума, где якобы была атака с применением химического оружия.

«Сирийские и российские официальные лица, которые участвовали в подготовительных совещаниях в Дамаске, проинформировали миссию, что все еще необходимо решить вопросы безопасности до того, как начнется развертывание команды экспертов», — говорится в сообщении.

Напомним, что Запад обвинил Дамаск в том, что в сирийской Думе якобы была совершена атака с применением химического оружия. Российские военные эксперты посетили сирийскую Думу 9 апреля. Они не обнаружили никаких фактов, подтверждающих использование химоружия в городе, также не подтвердили этого и местные жители.