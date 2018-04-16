Госдума запретит деятельность иностранных консалтинговых и аудиторских компаний

Москва, 16 апреля. Законопроект об ответных мерах на санкции США, внесенный на рассмотрение Госдумы, призван «ликвидировать ключевое звено американского внешнего управления». Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей завил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

По его словам, в нашумевшем законопроекте есть очень важная вещь — полный запрет иностранного консалтинга и аудита в России.

«Все эти компании — американские. Либо напрямую, либо через европейских посредников они давно работают в наших министерствах и ведомствах, — говорит Федоров. — То есть, по сути, главный смысл этого закона — запретить звену американского внешнего управления работать в наших государственных учреждениях. В Центробанке работает «Deloitte» и «Oliver wyman», в Министерстве экономики — KPNG, в Минфине — также «Deloitte», и так далее. То есть это огромная структура управленцев из числа граждан США на территории Российской Федерации. И это только консалтинг. А есть еще аудит, обратная связь. Поэтому наш законопроект призван и должен разрушить эту инфраструктуру внешнего управления».

По словам парламентария, «весь законопроект предложен был именно из-за этого».

Что касается рассмотрения законопроекта, которое было назначено на 15 мая, то, как отметил собеседник ФАН, это — исключительно процедурный момент, связанный с регламентом работы Госдумы.

«Я — один из соавторов этого законопроекта, — продолжает депутат. — Сегодня в Госдуме прошел Совет, он выбрал дату его рассмотрения в первом чтении. В соответствии с внутренним регламентом дата назначается через месяц после одобрения законопроекта на Совете Госдумы. Так что процесс идет в соответствии с процедурой, раньше — никак».

Напомним, законопроект, полное название которого «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был внесен в Государственную думу РФ в качестве ответной меры на санкции и давление на Россию со стороны США.

Очередной пакет американских санкций против российских физических и юридических лиц был обнародован 6 апреля 2018 года. Сегодня, 16 апреля, ожидается появление нового пакета санкций США против России.