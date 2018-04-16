Украинские эксперты по энергетике обсудили кампанию по «борьбе с российским проектом «Северный поток-2», развернувшуюся в украинских СМИ. Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) экс-глава отдела общественных связей «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский, все крики о «европейской солидарности» в борьбе против проекта – не более, чем информационный шум. Каждая из стран ЕС таким образом хочет отхватить себе «долю пирога» побольше, а сам проект будет реализован в четко заданные сроки — строительство начнется уже осенью.

«Украинские СМИ вновь начали будировать тему «борьбы» с российским проектом «Северный поток — 2» только на прошлой неделе. Что само по себе выглядит весьма странно, ведь этот проект находится в разных стадиях реализации уже с 2014-го (а впервые о нем заговорили еще в 2011-м). Украинские политики сегодня вовсю кричат о том, что Европа на фоне соглашений в рамках договора об ассоциации Украины с ЕС морально обязана занимать сторону Киева, и всячески препятствовать реализации проекта, который оставит страну без транзитных денег, — заявил энергоэксперт, бывший начальник отдела общественных связей НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский.

По его мнению, попытки не допустить строительства «Северного потока — 2» выглядят как некий спектакль, причем не самый красивый.

«Для европейцев такая «борьба» против строительства газопровода, в котором они очень заинтересованы, — совершенно нормально. Это большой коммерческий проект, поэтому каждая сторона ведет «артподготовку» в своих интересах, — отмечает Землянский. — И каждая из стран ЕС, участвующих в проекте, старается максимально «прессинговать» партнеров для того, чтобы получить наибольшее количество экономических преференций от «СП-2». В свою очередь, у Соединенных Штатов есть конкретный геополитический интерес для «принуждения России к дружбе». К самому «СП-2» или к его «безопасности для ЕС» это прямого отношения не имеет. Дело в том, что сегодня для поставок сжиженного газа в Европу у Америки технически нет никаких противопоказаний: большая часть регазификационных терминалов на юге Европы на данный момент не загружена. То есть, если вы готовы конкурировать — пожалуйста, загоняйте газовозы в Средиземное море и ведите бизнес».

В интервью корреспонденту ФАН бывший начальник отдела общественных связей НАК «Нафтогаз Украины» приводит слова президента РФ Владимира Путина, которые тот произнес на своей последней большой пресс-конференции. По мнению Землянского, украинским властям не помешало бы почаще вспоминать слова российского президента. Путин сказал:

«Мы готовы к тому, что часть европейского рынка пойдет за американским газом, мы готовы открыто конкурировать с американскими производителями».

Также эксперт сообщил, что «пока у американцев никакой конкуренции не получается: их сжиженный газ из-за дальней транспортировки и процесса регазификации слишком дорог для потребителя. Значительно дороже, чем российский трубопроводный». Поэтому, как считает Землянский, «неприятие Америкой «СП-2» — это чистая политика».

«Можно ли рассматривать «борьбу» с новым газопроводом как попытку оттянуть время? Вряд ли. Время не оттянется — строительство газопровода запланировано на третий-четвертый кварталы 2018-го, и оно, скорее всего, начнется в срок, — рассуждает собеседник ФАН. — Ведущие страны-участники проекта, такие, как Германия и Финляндия, уже дали свое согласие на начало прокладки. Швеция и Дания такого согласия пока еще не дали, но у меня нет сомнений, что оно последует. Давление на них ведущих стран ЕС слишком велико. И даже если Копенгаген по каким-то причинам не разрешит прокладывать трубы «СП-2» в районе Борнхольма, то газопровод просто поменяет маршрут, а датчане окажутся на обочине».

«Борьбу» против проекта, которая сегодня ведется в СМИ и на различных политических площадках, Валентин Землянский называет информационным шумом.

«Что касается украинских политиков, то они должны четко отдавать себе отчет в том, что прокладка «Северного потока — 2» — это свершившийся факт, — утверждает эксперт. — Газопровод в любом случае будет построен. Возможно, потом могут возникнуть какие-то юридические проблемы с распределением газовых потоков, статусом интерконнекторов и т.д. Но это уже будет борьба «белых воротничков», никак не касающаяся судьбы самого проекта».

Также Землянский сообщил, что стоимость «Северного потока-2» с лихвой покрывается теми ценами на газ, по которым он сегодня идет в Европу. Газовые потоки на территорию ЕС обязательно будут возрастать. И не только потому, что крупнейшие европейские месторождения сегодня потихоньку истощаются. Месторождения в голландском Гронингеме почти исчерпаны. В Норвегии дальнейшая масштабная добыча газа на шельфе грозит усугублением сейсмической ситуации. Но и потому, что многие европейские страны намерены в ближайшие годы планомерно отказываться от угольной генерации (которая на сегодня составляет 27% всех энергомощностей ЕС), и переводить ее на газ.

«У «Газпрома» все очень четко и хорошо просчитано. Ни одна страна в мире сегодня не планирует такие крупные проекты, не имея четкого бизнес плана и подсчета будущих прибылей. Ну, пожалуй, кроме Украины, в случае с нефтепроводом «Одесса — Броды» наше правительство «закопало в трубу» более сотни миллионов долларов. Сейчас Европа с помощью нового проекта страхует себя от возможного дефицита газа. С «СП-2» она получает отличный альтернативный маршрут», — подчеркивает эксперт.

По словам Землянского, все финансовые риски в случае с «СП-2» несет «Газпром», европейцы же в данном случае выступают лишь в качестве кредиторов. Россия в случае реализации нового проекта усиливает свои геополитические позиции по вектору «Москва — Берлин». Она получает достаточно мощный «плацдарм влияния» в Евросоюзе, мощных лоббистов в лице стран, участвующих в проекте. В свою очередь, каждая из стран ЕС, так или иначе участвующая в проекте, получит «свою долю газового пирога». Именно поэтому, считает Землянский, реализацию «Северного потока-2» сегодня невозможно ни остановить, ни оттянуть на более поздний срок.