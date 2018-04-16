«Клептоманы и взяточники»: Азаров согласился со сравнением Украины с Сомали

По уровню коррупции Украину можно сравнить с Сомали, считают представители Евросоюза, отвечающие за финансирование международных программ. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW) в статье «Почему финансовая помощь Украине не приносит результатов», ссылаясь на слова руководителя главного департамента Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерины Матерновой. С этим мнением абсолютно согласен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я могу только одно сказать, что после государственного переворота [в феврале 2014 года] к власти на Украине пришли откровенные клептоманы и откровенные взяточники, — отметил Азаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — А что касается [президента Украины Петра] Порошенко, то могу напомнить историю, как еще в 2004 году он был уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины своим другом — президентом [Виктором] Ющенко. И уволен Порошенко был именно за коррупцию. Поэтому чего можно было ожидать от этого человека, скажите? И меня абсолютно не удивляет, что все западные кредиты и гранты на Украине просто делятся между своими. А то, что у Deutsche Welle сейчас наконец открылись глаза, — удивительно, почему они раньше были закрыты».

По мнению экс-премьера Украины, у Запада уже заканчивается терпение, и скоро ЕС и США могут просто отказаться кормить Киев, что неминуемо приведет к падению нынешней украинской власти.

«Помощь, оказываемая Украине по программам ЕС, зависит не от мнения журналистов DW, она зависит от американцев, которые командуют европейцами. Но дело в том, что и у американцев уже заканчивается терпение, потому что разворовываются американские деньги. Думаю, недолго осталось этому режиму», — предрек нынешней киевской власти скорое падение Николай Азаров.

Ранее журналисты DW в статье о том, как на Украине расходуются европейские гранты, посетовали на непрозрачность использования денег. В статье со ссылкой на данные украинского Минфина сообщается, что объем международной помощи Украине после госпереворота 2014 года удвоился: за два последних года Киев получал по пятьсот миллионов евро помощи, а в 2014 и 2015 годах — по миллиарду. А всего, по словам главы представительства ЕС в Киеве Хьюга Мингарелли, за последние три года европейцы по различным каналам предоставили Украине более 12 миллиардов евро в качестве помощи, которая предназначалась на улучшение жизни граждан и на помощь в проведении реформ.

Однако теперь европейские организации, предоставлявшие Украине помощь, требуют отчета, на что были потрачены деньги, и ответы их не удовлетворяют.

«Не исключено, что украинские чиновники не очень заинтересованы в урегулировании вопросов, касающихся международной помощи, поскольку эти средства трудно использовать в коррупционных схемах, — цитирует DW слова руководителя главного департамента Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерины Матерновой. — С другой стороны, близость к распределению международных грантов дает определенное влияние и власть тем, кто к этому причастен».