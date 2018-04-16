ОЗХО обратилась к Всемирной организации здравоохранения за информацией по «инциденту в Думе»

Гаага, 16 апреля. ОЗХО запросила у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные о предполагаемых пострадавших при якобы имевшей место химической атаке в Сирии. Об этом сообщил генеральный директор Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

«Я направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу с просьбой поделиться с нами информацией, которую, как утверждалось, ВОЗ получила от партнеров на местах», — сказал Узюмджю.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что за постановкой в Думе стоят псевдогуманитарные НПО, сотрудничающие с противниками законного правительства Сирии. К подобным НПО в том числе относится и организация «Белые каски».

Шульгин подчеркнул, что финансированием этих НПО занимаются США и Великобритания.