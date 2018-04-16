Мосгорсуд отменил приговор осужденной за смерть пациента врачу-гематологу Мисюриной
Москва, 16 апреля. Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая была осуждена на два года колонии. Дело возвращено в прокуратуру.
Об этом сообщает РИА Новости. По данным следствия, врач проводила своему пациенту биопсию костного мозга и нарушила «методику, тактику и технику выполнения» процедуры. В результате чего пациент через несколько дней скончался. Инцидент произошел в одной из московских клиник летом 2013 года.
В январе этого года суд признал Мисюрину виновной и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.
«Приговор отменить, дело направить прокурору для устранения недостатков», — заявил один из судей коллегии.