Мосгорсуд отменил приговор осужденной за смерть пациента врачу-гематологу Мисюриной

Москва, 16 апреля. Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая была осуждена на два года колонии. Дело возвращено в прокуратуру.

Об этом сообщает РИА Новости. По данным следствия, врач проводила своему пациенту биопсию костного мозга и нарушила «методику, тактику и технику выполнения» процедуры. В результате чего пациент через несколько дней скончался. Инцидент произошел в одной из московских клиник летом 2013 года.

В январе этого года суд признал Мисюрину виновной и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.