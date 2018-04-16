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Лед тронулся: в Петербурге открылась навигация. ФАН-ТВ
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    Лед тронулся: в Петербурге открылась навигация. ФАН-ТВ

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    В связи с поздним таянием льдов навигация в этом году началась чуть позже. Только 16 апреля была подана первая заявка на разведение мостов.

    Однако лед Ладожского озера еще представляет опасность для судоходства, поэтому в конце апреля специальный ледокол будет расчищать путь для первого каравана судов. В этом году в связи с проведением спортивных мероприятий и ремонтных работ, проход под мостами и выход в акваторию Невы будет ограничен более 20 раз. Особое внимание уделили предстоящему Чемпионату мира по футболу.

    Лед тронулся: в Петербурге открылась навигация. ФАН-ТВ

    Кроме того увеличится и количество городских причалов, три из которых  будут оборудованы специально для маломобильных групп населения. А запланировать и оплатить речное путешествие возможно через интернет.

    Автор: Елена Новицкая; Евгений Рудаков
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