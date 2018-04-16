Белый дом готовит новые санкции против России

Вашингтон, 16 апреля. Администрация президента США рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России в связи с сообщениями о химоружии, которое якобы было применено в сирийском городе Дума. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Впрочем, по ее словам, окончательного решения пока что не принято.

«Мы обсуждаем дополнительные санкции против России, решение будет принято в ближайшее время», — цитирует Сандерс агентство Reuters.

Напомним, что 6 апреля США расширили список антироссийских санкций, добавив ряд новых имен и наименований компаний. Ограничительные меры распространяются на ряд российских госслужащих и представителей крупного бизнеса.

Российские власти в ответ заявили, что подготовят ответные меры. Ожидается, что 15 мая Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», который предполагает введение ответных санкций против определенных представителей американского истеблишмента.

В минувшие выходные США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии, используя в качестве предлога сообщение «Белых касок» о «химической атаке», которая якобы произошла в сирийской Думе. При этом ни Вашингтон, ни его союзники не привели никаких доказательств. В Минобороны РФ сообщение «Белых касок» назвали провокацией и постановкой, а несанкционированный ООН удар западных стран по Сирии — актом агрессии.