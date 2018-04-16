Меню
Политика
Белый дом готовит новые санкции против России
Происшествия
Автомобиль наехал на толпу людей в Манчестере, есть пострадавшие
Следующая новость
Загрузка...

    Белый дом готовит новые санкции против России

    694

    Белый дом готовит новые санкции против России

    Вашингтон, 16 апреля. Администрация президента США рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России в связи с сообщениями о химоружии, которое якобы было применено в сирийском городе Дума. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Впрочем, по ее словам, окончательного решения пока что не принято.

    «Мы обсуждаем дополнительные санкции против России, решение будет принято в ближайшее время», — цитирует Сандерс агентство Reuters.

    Напомним, что 6 апреля США расширили список антироссийских санкций, добавив ряд новых имен и наименований компаний. Ограничительные меры распространяются на ряд российских госслужащих и представителей крупного бизнеса.

    Российские власти в ответ заявили, что подготовят ответные меры. Ожидается, что 15 мая Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», который предполагает введение ответных санкций против определенных представителей американского истеблишмента.

    В минувшие выходные США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии, используя в качестве предлога сообщение «Белых касок» о «химической атаке», которая якобы произошла в сирийской Думе. При этом ни Вашингтон, ни его союзники не привели никаких доказательств. В Минобороны РФ сообщение «Белых касок» назвали провокацией и постановкой, а несанкционированный ООН удар западных стран по Сирии — актом агрессии.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    5265
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1622
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    6016
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4645