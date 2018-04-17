Герман Клименко: «У Роскомнадзора одна задача — добиться исполнения закона» 

Москва, 16 апреля. Выполнение требований закона, какими бы они ни были, является главной задачей Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

РКН с этими задачами справляется вполне эффективно, заявил Федеральному агентству новостей советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, комментируя ситуацию вокруг мессенджера Telegram.

«Существуют законы, которые принимает Государственная дума, и Роскомнадзор обязан их выполнять. Если законодатели устанавливают административную ответственность за неправильный переход улицы, то любой сотрудник ГИБДД имеет право нас за такое нарушение штрафовать. Правила дорожного движения часто нарушают, но, вряд ли, кто-то сомневается в том, что их нужно соблюдать», — обращает внимание советник президента.

Однако, как любой штраф или запрет, это зачастую вызывает раздражение, направленное против тех, кто заставляет соблюдать закон — хотя их работа необходима и заслуживает уважения.

«Действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram — это задача добиться исполнения законодательства. У всех органов правопорядка сложная задача, они как могут выполняют ее. Во многом поэтому с имиджем у них не все хорошо», — полагает Герман Клименко.

В качестве примеров эффективной работы по выполнению требований законодательства советник президента России по развитию интернета привел блокировку в России американской интернет-радиостанции Zello.

«Роскомнадзор гонял в течение года и победил», — рассказал Клименко, напомнив также о запрете торрентов с пиратскими фильмами и музыкой, у которых в результате последовательной работы службы «посещаемость упала во много раз».

Напомним, 16 апреля в России началась блокировка доступа к популярному интернет-мессенджеру Telegram.

«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в официальном сообщении на сайте службы.

«Качество жизни 15 млн россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен», — написал основатель и глава компании Telegram Messenger Павел Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным Telegram, количество ежемесячных активных пользователей мессенджера по состоянию на конец марта 2018 года превысило 200 млн человек, из них на жителей России приходится 15 млн человек (7,5%).