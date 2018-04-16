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Автомобиль наехал на толпу людей в Манчестере, есть пострадавшие
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    Главные новости 16 апреля

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    Главные новости 16 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 16 апреля.

    Виталий Милонов высмеял «тактику мелких шагов» Арсена Авакова по «возвращению» Донбасса под власть Киева. Ни метра они не получат: Милонов высмеял «тактику мелких шагов» Авакова по «возвращению» Донбасса.

    Министерство внутренних дел Украины фактически было вынуждено признать провал широко разрекламированной реформы местной правоохранительной системы. В целом ряде регионов катастрофически не хватает патрульных. «Пусть патрулируют бандеровцы!»: украинские копы массово сдают значки и меняют профессию.

    Актер Федор Добронравов впервые после перенесенного инсульта вышел на сцену московского Театра сатиры. Актер Добронравов впервые вышел на сцену после инсульта.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился, узнав, что Германия и Франция выслали по четыре российских дипломата, в то время как США — 60. Человек, с которым лучше не шутить: эксперт рассказал, как Трамп заставляет союзников бояться США.

    Военный эксперт Яков Кедми оценили шансы США и их союзников провести удары по Сирии, вооруженной современными российскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Кедми рассказал, чем мог закончиться для США возможный удар по ПВО России

    «Я очень надеюсь, что такого образования, как Российская Федерация, скоро не будет», — несколько дней назад, на ломаном суржике, заявил целый замминистра по делам так называемых «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак. «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов.

    Военные обязательства в Сирии стран международной коалиции закончатся, когда будет завершена война с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон рассказал, когда коалиция во главе с США покинет Сирию.

    Аналитики составили рейтинг наиболее популярных смартфонов, которые бы хотели приобрести россияне. Эксперты назвали 10 самых желанных для россиян смартфонов.

    Максимальная безвредная доза алкоголя для здорового человека не превышает 100 гр этилового спирта в неделю. Ученые назвали безопасную для здоровья норму алкоголя.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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